Diretta Torino-Milan di Sabato 22 febbraio 2025: avanti dopo 5 minuti per autorete di Thiaw i granata subiscono il pari temporaneo di Reijnders. I rossoneri falliscono un rigore con Pulisic

TORINO – Sabato 22 febbraio 2025, alle 18, all’Olimpico Grande Torino. andrà in scena Torino-Milan, anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Indice

I granata, dopo il 3-2 rimediato a Bologna, sono dodicesimi con punti, frutto di sei vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte, ventisette gol fatti e trentuno subiti. Per i rossoneri la parola d’obbligo é “ripartire” dopo la cocente delusione per l’eliminazione dalla Champions League per opera del Feyenoord. Ripartire per cercare di ri-conquistare un posto nella massima competizione europea, o almeno in Europa, e salvare una stagione finora disastrosa. Attualmente il Milan, dopo due successi di fila (0-2 contro l’Empoli e 1-0 contro il Verona) é settimo a quota 41. Il suo percorso racconta di undici partite vinte, otto pareggiate e cinque perse, trentasei reti realizzate e ventiquattro incassate. Sono centootto i precedenti tra le due compagini con il bilancio di ventidue vittorie dei rossoneri contro quarantasei pareggi e quaranta affermazioni del Torino. All’andata, il 26 agosto, finì 2-2.

Tabellino

TORINO: Milinkovic-Savic V., Pedersen M. (dal 25′ st Walukiewicz S.), Maripan G., Coco S., Biraghi C. (dal 38′ st Dembele A.), Ricci S. (dal 25′ st Linetty K.), Casadei C. (dal 25′ st Gineitis G.), Lazaro V., Vlasic N., Elmas E. (dal 14′ st Karamoh Y.), Sanabria A.. A disposizione: Adams C., Dembele A., Donnarumma A., Gineitis G., Karamoh Y., Linetty K., Mullen S., Paleari A., Salama A., Walukiewicz S. Allenatore: Vanoli P..

MILAN: Maignan M., Jimenez A. (dal 44′ st Chukwueze S.), Thiaw M., Pavlovic S., Hernandez T., Musah Y. (dal 10′ st Abraham T.), Reijnders T., Pulisic C., Joao Felix (dal 25′ st Sottil R.), Leao R. (dal 1′ st Fofana Y.), Gimenez S. (dal 44′ st Camarda F.). A disposizione: Abraham T., Bartesaghi D., Bondo W., Camarda F., Chukwueze S., Fofana Y., Gabbia M., Sottil R., Sportiello M., Terracciano F., Tomori F., Torriani L. Allenatore: Conceicao S..

Reti: al 5′ pt Thiaw M. (Torino) autogol, al 31′ st Gineitis G. (Torino) , al 29′ st Reijnders T. (Milan) .

Ammonizioni: al 27′ pt Ricci S. (Torino) al 16′ pt Musah Y. (Milan).

Rigori sbagliati: al 32′ pt Pulisic C. (Milan).

Recupero: 1′ pt, 4′ st

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Simone Sozza di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Cipressa, quarto ufficiale Crezzini. Al V.A.R. ci sarà Paterna, A.V.A.R. Fabbri. Il fischietto lonbardo ha diretto cinque volte il Milan, con il bilancio di quattro vittorie e una sconfitta. Quattro i precedenti con i granata, che con Sozza hanno pareggiato una volta e perso tre.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL TORINO – Indisponibili Ilkhan, Njie, Schuurs e Zapata. squalificato Masina. Vanoli dovrebbe affidarsi al modulo speculare con Milinkovic-Savic tra i pali e con un reparto arretrato completato da Pedersen, Coco, Maripan e Sosa. In mediana Casadei e Ricci. Unica punta Adams, supportata da Vlasic; ai lati Lazaro e Elmas.

COME ARRIVA IL MILAN – Assenti Emerson Royal, Florenzi e Loftus-Cheek. Conceiçao dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Maignan tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Tomori e Pavlovic e sulle corsie esterne da Jimenez e Theo Hernandez. In mediana Fofana e Rejinders. Tra le linee Joao Felix di supporto all’unica punta Gimenez, ai lati Pulisic e Musah.

Le probabili formazioni di Torino-Milan

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. Allenatore: Vanoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Musah; Gimenez. Allenatore: Conceiçao.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: