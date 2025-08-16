La Roma blinda Manu Koné e punta Jadon Sancho, l’Inter su Lookman e Badé, Juventus vicina a Kolo Muani, il Milan sogna Højlund

MILANO – Il calciomercato entra nella sua fase più incandescente, e il 16 agosto regala colpi di scena, trattative serrate e sogni che prendono forma. Le big italiane si muovono con decisione, tra colpi in entrata e resistenze strategiche.

La Roma ha deciso di blindare Manu Koné, centrocampista che Gian Piero Gasperini considera fondamentale per il progetto giallorosso. L’Inter aveva provato l’affondo, ma il club capitolino ha alzato il muro, respingendo ogni offerta. Intanto, la Roma guarda all’estero per rinforzare l’attacco: Jadon Sancho e Leon Bailey sono nomi caldi, con contatti avviati e una trattativa che potrebbe decollare nei prossimi giorni.

L’Inter incassa il no della Roma per Koné e deve fare i conti con la resistenza dell’Atalanta per Lookman: la richiesta di 40 milioni ha raffreddato i nerazzurri, che valutano alternative. In difesa, Pavard potrebbe lasciare Milano: il Lille ha bussato alla porta, ma l’offerta è stata ritenuta insufficiente. Marotta tiene d’occhio Oumar Solet dell’Udinese e Loïc Badé del Siviglia, profili giovani e di prospettiva.

La Juventus continua a lavorare sotto traccia per Randal Kolo Muani. L’attaccante francese è il primo obiettivo per Tudor, che lo considera il partner ideale per Vlahovic. Proprio il serbo resta al centro di voci di mercato, ma al momento non ci sono offerte concrete. In caso di partenza, i nomi sul taccuino bianconero sono Mitrovic e Gonçalo Ramos.

Il Milan sogna il ritorno di Rasmus Højlund. Dopo una stagione altalenante al Manchester United, il danese potrebbe tornare in Serie A. I rossoneri hanno avviato i contatti, ma la trattativa è complessa. Intanto, Marko Lazetic saluta definitivamente: è ufficiale il suo trasferimento all’Aberdeen.

Il Napoli è vicino a chiudere per Juanlu e Gutierrez, due giovani talenti che andranno a rinforzare la rosa di Antonio Conte. Il club partenopeo cerca anche un centrocampista di esperienza per completare il reparto.

La Lazio potrebbe riabbracciare Lorenzo Insigne. L’ex Napoli ha messo in pausa altre offerte per tornare a lavorare con Maurizio Sarri. Nel frattempo, il club biancoceleste segue con attenzione Bilal El Khannouss del Leicester, anche se la concorrenza è agguerrita.

Sul fronte internazionale, il Barcellona ha ufficializzato il rinnovo di Jules Koundé fino al 2030, mentre l’Atletico Madrid ha respinto un’offerta del Bournemouth per Nahuel Molina. In Arabia Saudita, il Neom SC ha messo a segno un colpo importante: Abdoulaye Doucouré, ex Premier League, ha firmato con il club allenato da Christophe Galtier.