Il centrocampista giallorosso vorrebbe lasciare la Capitale già in questa sessione. Fiorentina, si chiude per Brekalo. Torino, anche il Lille su Shomurodov. Monza, nessun accordo con Lirola

MILANO – Giornata di Coppa Italia, ma il calciomercato non si ferma ed entra sempre più nel vivo in questo giovedì 19 gennaio. In casa Roma, tiene banco il caso Zaniolo, intenzionato a lasciare la Capitale già in questa sessione invernale di mercato. Il centrocampista giallorosso, in scadenza tra un anno, sarebbe disposto a maturare una nuova esperienza altrove. Il club romanista valuta il giocatore intorno ai 40 milioni, su di lui c’è l’interesse del Borussia Dortmund, oltre a quello delle inglesi West Ham e Tottenham. Restando in tema Roma, continua la lunga trattativa con il Torino per la cessione dell’attaccante uzbeko Shomurodov. Tra le due società i dialoghi sono aperti, senza però riuscire a giungere ad un accordo. Attenzione all’inserimento del Lille, che potrebbe complicare l’operazione. I francesi , interessati al giocatore, sarebbero pronti a irrompere nella trattativa tra Roma e Torino. Torino che al momento ha bloccato la cessione di Sanabria, seguito dalla Lazio. Il futuro dell’attaccante granata, dipenderà proprio dall’eventuale arrivo o meno di Shomurodov alla corte di Juric.

A proposito di Granata, è vicino il ritorno in Italia di un ex . Sii tratta dell’attaccante Josip Brekalo. Il croato, in forza al Wolfsburg, è vicinissimo a trasferirsi alla Fiorentina. In scadenza a giugno con i tedeschi, Brekalo, salvo colpi di scena vestirà la maglia viola. Al Wolfsburg andrà una percentuale, in caso di rivendita del giocatore da parte del club di Rocco Commisso. Tutto confermato, come riportato ieri, riguardo lo scambio di portieri tra Napoli e Fiorentina. E’ attesa a ore l’ufficialità, con Sirigu a Firenze in prestito con opzione di rinnovo per un anno e Gollini a Napoli in prestito con diritto di riscatto. Rimanendo a parlare di Fiorentina, in uscita il centrocampista Marco Benassi, trasferito in prestito alla Cremonese di Ballardini. Nella serata di ieri sembrava tutto fatto per Lirola al Monza, invece nessun accordo. La conferma è arrivata dall’ amministratore delegato del club brianzolo , Adriano Galliani, il quale ha dichiarato che non è stato raggiunto nessun accordo con l’O. Marsiglia per l’esterno spagnolo che al momento rimarrà in prestito all’Elche. Vedremo se da qui ai prossimi giorni, potrà esserci una svolta nella trattativa.

La Salernitana è alla ricerca di un centrale difensivo, oltre a Colley della Sampdoria piace Pape Abou Cissè dell’Olympiakos. Il diesse dei campani, Morgan De Sanctis, ha già avviato i contatti con il club greco per provare a chiudere l’operazione. Lo Spezia , da tempo a caccia di un portiere, starebbe pensando allo svincolato Federico Marchetti. L’esperto estremo difensore, reduce dall’esperienza con il Genoa, gradirebbe la possibilità di tornare nella massima serie. Non solo Marchetti, i liguri potrebbero chiudere a breve per Wisniewski, difensore del Venezia.