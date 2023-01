I giallorossi puntano sul centrocampista del Sassuolo. Il Milan si assicura Vazquez tra i pali, distanza con Giroud. Ferrari dalla Samp alla Cremonese, ufficiale lo scambio Caputo-Lammers

ROMA – Parte ufficialmente quest’oggi la sessione invernale del calciomercato che ci terrà compagnia fino alle ore 20 del 31 gennaio. La trattativa che sta animando questo avvio di mercato, è quella tra Roma e Sassuolo per il centrocampista Davide Frattesi. I giallorossi puntano su di lui per rafforzare il proprio centrocampo, ma al momento non c’è l’intesa economica con la società emiliana. Vedremo se Roma e Sassuolo riusciranno a trovare un accordo definitivo per il forte centrocampista, felice di un eventuale ritorno a casa dopo l’ottimo rendimento in maglia neroverde. Nel frattempo, Mourinho, può consolarsi con il recupero dell’esperto centrocampista olandese Goerginio Wijnaldum, oltre all’arrivo in attacco di Solbakken che ha svolto primo allenamento.

Il Milan chiude per l’estremo difensore colombiano, Devis Vazquez (1998), proveniente dal Guarani. Operazione da 400.000 euro da parte del club rossonero. L’arrivo di Vazquez, va ad occupare uno degli slot riservati ai calciatori extracomunitari. Dal punto di vista tecnico è una scelta in prospettiva che non ha alcuna correlazione con l’infortuno di Maignan. Il portiere venticinquenne, nel pomeriggio si sottoporrà alle rituali visite mediche, per poi firmare il contratto che lo legherà ai campioni d’Italia in carica. Rossoneri che continuano a guardare al futuro puntando su Olivier Giroud, con il quale però c’è distanza sul rinnovo contrattuale. Il forte attaccante francese, protagonista di un grande Mondiale con i transalpini, pretenderebbe qualcosa in più sull’ingaggio. Il Milan e l’entourage del giocatore, continuano a trattare.

Ufficializzato lo scambio di prestiti tra Sampdoria e Empoli, che vede il ritorno in Toscana di Francesco Caputo e l’arrivo in blucerchiato dell’attaccante olandese Sam Lammers. Restando a parlare di Sampdoria, ceduto in prestito alla Cremonese il difensore Alex Ferrari. In entrata, Nuytinck dall’Udinese. Youssef Maleh, passa dalla Fiorentina al Lecce. Il centrocampista di origini marocchine, approda nel club salentino con la modalità del prestito oneroso con obbligo in caso di salvezza raggiunta. Fiorentina che lavora anche in entrata, per cercare di assicurarsi uno tra Sabiri e Boga.

Monza, idea Brekalo per l’attacco. La Salernitana dopo aver ufficializzato l’arrivo di Ochoa tra i pali, vuole mettere a segno il colpo Isco. Il centrocampista spagnolo, al momento svincolato, sarebbe l’idea suggestiva dei campani per questo mercato di gennaio. Tanti rumors, scambi e prestiti, in un mercato che può essere d’aiuto a tante formazioni che inseguono i loro obiettivi. Questo è solo l’inizio, vedremo chi riuscirà a rafforzarsi al meglio per essere pronti al rush finale.