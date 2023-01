I giocatori da schierare al fantacalcio per la 16° giornata di Serie A: Milinkovic-Savic tra i pali; in avanti Milik, Immobile e Osimhen

MILANO – Rieccoci! Il campionato di calcio di Serie A 2022-2023 riparte dopo la lunga sosta per il Mondiale, che si é volto in Qatar con la sedicesima giornata che si gioca tutta d’un fiato il 4 gennaio. Ad aprire il turno saranno due partite con calcio di inizio in contemporanea alle 12.30: Salernitana – Milan e Sassuolo – Sampdoria. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, voglia di mettersi in luce anche in ottica mercato o su uno stato di forma che stanno attraversando.

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Milinkovic-Savic. Il portiere del Torino, reduce dal Mondiale con la Nazionale serba, si riaffaccia in campionato con un’imbattibilità che dura da tre giornate; considerando, poi, che sul tavolo delle trattative c’é il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2024, ci sono tutti gli elementi per far bene nella gara contro il Verona.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre partiamo da Theo Hernandez. Vice Campione del mondo con la Nazionale francese, nonostante sia un vero leader del Milan di Pioli e abbia un contratto che lo lega al club rossonero fino al 2025, sarebbe entrato prepotentemente nel mirino del Manchester City come possibile sostituto di Cancelo qualora il portoghese dovesse approdare al Barcellona. Proseguiamo con Udogie dell’Udinese: si é lasciato un anno d’oro costellato da ottime prestazioni con la maglia dell’Udinese e con la firma del contratto con il Tottenham e inizia questo 2023 coon l’obiettivo di ottenere anche la convocazione nella Nazionale di Mancini. Chiudiamo con Smalling: l’inglese della Roma ha un contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno con opzione di rinnovo al raggiungimento di determinati obiettivi, che sarebbero ormai vicini, ma su di lui avrebbe messo gli occhi l’Inter.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo Frattesi: é al centro di una trattativa di mercato piuttosto importante tra il Sassuolo, club di appartenenza, e la Roma che lo ha messo al primo posto nella lista degli obiettivi di gennaio. Al suo fianco suggeriamo Rabiot. Il contratto del francese é in scadenza a giugno: la Juventus vorrebbe tenerlo ma c’é distanza sull’ingaggio. Al suo fianco Vlasic. Leader del Torino in campo e nello spogliatoio. Il club granata si é detto pronto a riscattarlo dal West Ham per 15 milioni di euro. Sull’altra fascia spazio a Ikoné: dopo un inizio di stagione alquanto negativo, il francese della Fiorentina é andato sempre in crescendo, grazie anche a due gol e te assist, e i tifosi viola si attendono che per lui il 2023 appena iniziato sia l’anno della consacrazione a Firenze.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante del tridente troviamo Milik: lo juventino, attraverso il proprio profilo Instagram, si é detto molto carico pe questo 2023 ed é pronto a dimostrarlo sul campo a partire dalla gara contro la Cremonese. Al centro Immobile: nelle ultime sei stagioni il centravanti della Lazio ha sempre segnato alla prima partita del nuovo anno e non vuole smentirsi a Lecce. Chiudiamo con Osimhen: é l’attuale capocannoniere della Serie A con 9 reti e con una media realizzativa stagionale di un gol ogni 101 minuti; riusciranno i difensori dell’Inter a fermare l’ivoriano?

Top 11 sedicesima giornata Serie A 2022/2023