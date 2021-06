Calciomercato del 21 giugno 2021: Calhanoglu all’Inter, Milan su Zaccagni

Visite mediche per il trequartista turco che di legherà all’Inter per tre anni; per sostituirlo accelerata del Milan per Zaccagni del Verona

MILANO – Come riporta Sky Sport Hakan Calhanoglu, oggi effettuerà le visite mediche con l’Inter prima di legarsi al club nerzzurro con un contratto di 3 anni. Dopo la partenza del trequartista turco, il Milan ha accelerato per Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona: potrebbe provare ad inserire nell’operazione due contropartite tecniche come Caldara e Conti, che non rientrano nei programmi di Pioli. Seguito con interesse, come riferisce tuttomercatweb, Dani Ceballos, 24enne centrocampista di proprietà del Real Madrid anche se al momento non ci sarebbero ancora trattative in corso con gli spagnoli. Il Milan vorrebbe rinnovare il prestito di Brahim Diaz, con l’aggiunta del diritto di riscatto per poterlo poi acquistare definitivamente nell’estate del 2022. la società rossonera, come riferisce Milannews.it, è in attesa di una risposta da parte del Tolosa in merito all’offerta da 7 milioni di euro complessivi formulata per Amine Adli. Quasi fatta invece per Giroud mentre, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel mirino ci sarebbe anche Andrea Belotti, il cui contratto con il Torino scadrà nel 2022.

Nahuel Molina, difensore dell’Udinese ,è il nome nuovo sull’agenda dell’Inter. La Juventus cerca una quarta puntae, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’avrebbe individuata in Andrea Petagna, centravanti classe 1995 del Napoli. Secondo quanto scrive Repubblica nella sua edizione napoletana, per sostituire Bakayoko, il club partenopeo Toma Basic del Bordeaux: valutato 10 milioni di euro, si penserebbe a un prestito mentre un’ottima alternariva sarebbe Morten Thorsby della Sampdoria. Come riporta Sky Sport, la Lazio sta lavorando per trattenere anche Andreas Pereira, Oggi Nico Gonzalez si sottoporrà alle visite mediche per diventare un calciatore della Fiorentina, che lo ha pagato. 23 milioni di euro più 4 di bonus allo Stoccarda, 2,5 a salire per 5 anni

L’Empoli ha ufficializzato il ritorno di Aurelio Andreazzoli : “Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Aurelio Andreazzoli. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione