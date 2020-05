Calciomercato del 4 maggio 2020: la Juventus pensa al ritorno di Pogba

Pogba alla Juve non é un sogno proibito, De Sciglio offerto al Barcellona. La Roma pensa al ritorno di El Sharaawy, il Milan a tenere Ibrahimovic

JUVENTUS – Secondo la Gazzetta dello Sport il ritorn di Paul Pogba alla Juventus non é poi così impossibile. Il giocatore é valutato 70 milioni di euro e, compreso il suo ingaggio da 14 milioni all’anno più bonus, avrebbe un costo complessivo intorno ai 220 milioni di euro. Roba per pochi. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, la Juventus avrebbe offerto Mattia De Sciglio al Barcellona.

INTER – L’esperienza in nerazzurro di Borja Valero e Alexis Sanchez è ormai a titoli di coda. Secondo quanto riportato da Kicker si é complicata la posibilità di arrivare ad Emerson Royal, laterale classe 1999 del Betis Siviglia, che sarebbe finito nel mirino del Bayer Leverkusen. In uscirta, il Barcellona insisterebbe per Lautaro Martinez, ma il club nerazzurro non sarebbe disposta a fare sconti sui 111 milioni di euro della clausola rescissoria.

MILAN – In attesa di conoscere il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il Milan starebbe seguendo Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese classe 2000 del Salisburgo, ma c’é da battere molte pretendenti.

NAPOLI – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Napoli vorrebbe trattenere Fabian Ruiz. Stando a quanto riferisce il Corriere dello sport, il club partenopeo starebbe, inoltre, pensando a Moise Kean, attaccante classe 2000 dell’Everton, e a Ousamma Idrissi, centrocampista classe 96 dell’AZ Alkmaar. Per l’attacco piacerebbe Everton Sousa Soares, classe 96 del Gremio. Sarebbe, invece, quasi fatta per il rinnovo con Lorenzo Insigne.

ROMA – Secondo il Corriere dello Sport Stephan El Shaarawy, che vuole tornare in Italia, potrebbe torenare alla Rome ma non é da escludere che Maurizio Sarri lo voglia alla Juventus. Il club giallorosso sarebbe disposto a mettere sul piatto e milioni a stagione più bonus per Pedro, attaccante spagnolo classe 87 del Chelsea.

ATALANTA – Secondo quanto riporta TMW l’Atalanta potrebbe lasciare partire Remo Freuler. Tra i nome dei possibili sostituti ci sarebbe anche quello di Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese-

FIORENTINA – Su Radio Bruno Toscana, il Presidente Viola Commisso ha fatto sapere che la Fiorentina vorrebbe tenere Federico Chiesa ma che nel caso in cui volesse andare via non verrebbe trattenuto. Secondo quanto riporta l’Express, l’attaccante sarebbe entrato nel mirino di Manchester United e Chelsea.

UDINESE – L’Udinese avrebbe meso gli occhi su Kasim Adams, difensore di proprietà dell’Fortuna Dusseldorf ma attualmente in prestito all’Hoffenheim.