Napoli e Samp chiudono la maxi trattativa che vede l’arrivo in azzurro di Bartosz Bereszynski e il trasferimento in blucerchiato di Zanoli. Torna dalla Samp al Napoli anche l’estremo difensore Contini

MILANO – In una giornata triste per il mondo del calcio per la scomparsa di Gianluca Vialli, il calciomercato passa giustamente in secondo piano di fronte ad una notizia così sconvolgente. Quest’oggi sono state definite alcune trattative già intavolate nei giorni scorsi, come quella tra Napoli e Sampdoria, che ha visto l’arrivo in azzurro di Bartosz Bereszynski con la formula del prestito con diritto di riscatto e quello di Zanoli in blucerchiato con prestito secco. Zanoli vicino al rinnovo con i partenopei, che riprendono Contini dalla Sampdoria per ricoprire il ruolo di terzo portiere. Napoli che conferma l’interesse per il centrocampista marocchino, il quale arriverebbe a giugno. Tornando alla Sampdoria, la partenza di Contini è stata rimpiazzata dallo sloveno Igor Vekic, di proprietà del NK Bravo e arriverà a Genova in prestito con diritto di riscatto. Sarà lui il vice Audero.

Vi avevamo parlato ieri di Zurkowski verso un ritorno all’Empoli, invece lo Spezia ha sbaragliato la concorrenza per assicurarsi le prestazioni del centrocampista polacco. Accordo di massima con la Fiorentina. Il Verona tenta in questa sessione di mercato di trovare le pedine giuste per rincorrere l’obiettivo salvezza. Gli scaligeri hanno praticamente chiuso per l’esterno destro olandese Deyovaisio Zeefuik, proveniente dall’Herta Berlino in prestito con diritto di riscatto. Stop inatteso per la cessione di Lasagna: l’attaccante potrebbe restare al Verona, considerato che il tecnico Zaffaroni crede in lui.

La Lazio è sempre alla ricerca di un esterno sinistro e un vice Immobile. Come sostituto del bomber partenopeo, c’è sempre il nome di Bonazzoli, ma la società vorrebbe optare per altri profili. Milan che continua ad inseguire l’esterno offensivo brasiliano Angelo Santos, il quale ha dichiarato di gradire l’Italia e culla il sogno di giocare a San Siro. Rossoneri che guardano anche alla prossima stagione, infatti pensano all’esperto difensore belga Thomas Meunier, pronto a lasciare il Borussia Dortmund a giugno. Continua in maniera incessante la trattativa per il rinnovo di Leao: filtra ottimismo.

Ufficializzato il passaggio del giovane attaccante Antonio Satriano, dalla Roma agli olandesi dell’Heracles. Per l’ormai ex giallorosso, contratto fino al 2027. L’Empoli ha depositato il contratto di un giovane difensore rumeno: il club toscano ha infatti prelevato a titolo temporaneo dal Cluj Darius Falcusan, difensore centrale di 17 anni. Torino sempre più vicino l’arrivo dalla Roma di Shomurodov, continua invece il tira e molla con il Leicester per riportare in granata Praet.