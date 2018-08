UFFICIALE: Bonucci torna alla Juventus, Higuain e Caldara al Milan

I comunicati ufficiali e le cifre dell’affare che hanno portato Higuain e Caldara in rossonero, mentre Bonucci torna in bianconero ad un anno dall’addio.

MILANO – La tanta attesa ufficialità è arrivata, la trattativa che ha infuocato il calciomercato estivo in queste settimane è giunta alla conclusione: Gonzalo Higuain e Mattia Caldara sono dei nuovi giocatori del Milan, mentre Bonucci fa il percorso inverso e torna a Torino ad un anno di distanza dall’addio e dopo aver indossato la fascia di capitano dei rossoneri. Di seguito il comunicato ufficiale dei due nuovi innesti del Milan:

Il comunicato ufficiale del Milan

“AC Milan comunica di aver acquisito dalla Juventus FC il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Gonzalo Higuain e Mattia Caldara. Gonzalo e Mattia sono due importanti tasselli della nuova era del Club. Gonzalo Higuain approda all’AC Milan con la formula del prestito oneroso fino al 30 giugno 2019 con diritto di riscatto. Mattia Caldara arriva a titolo definitivo, nell’ambito dell’operazione di scambio alla pari con Leonardo Bonucci, che torna alla Juventus. Il difensore 24enne ha siglato un contratto che lo lega all’AC Milan fino al 30 giugno 2023.

Il Club dedicherà l’intera giornata di domani alla presentazione alla stampa e ai tifosi dei due nuovi arrivati, secondo il seguente programma:

• Al mattino, test fisici a Milanello, con lo staff di MilanLab;

• h 12.00, visita al Museo Mondo Milan e al Casa Milan Store;

• h 14.00, conferenza stampa di presentazione;

• h 16.30, TV/photo set e saluto ai tifosi in Piazza del Duomo, terrazza “Giacomo Arengario”.

La conferenza stampa di presentazione si terrà alle 14.00 a Casa Milan, in via Aldo Rossi 8, con diretta televisiva sul Club Channel “Milan TV”, “live streaming” in lingua italiana su Facebook.com/acmilan e in lingua inglese su Youtube.com/acmilan”

L’attaccante argentino sbarca quindi a Milano tramite un prestito oneroso pari a 18 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 36, pagabili in due esercizi; Caldara, invece, arriva a titolo definitivo per 35 milioni di euro, anch’essi pagabili in due esercizi, con Bonucci che torna in bianconero per la stessa identica cifra. Ecco il comunicato ufficiale della Juventus su Leonardo Bonucci:

Il comunicato ufficiale della Juventus

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato con la società A.C. Milan S.p.A. il seguente accordo: acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Bonucci a fronte di un corrispettivo di € 35 milioni pagabili in due esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2023;

La Juventus, quotata in Borsa e quindi obbligata dalla Consob, ha comunicato termini e cifre della doppia operazione Higuain-Caldara che ha coinvolto anche Bonucci. Eccoli:

• cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gonzalo Gerardo Higuain a fronte di un corrispettivo di € 18 milioni pagabili interamente nell’esercizio 2018/2019. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per l’A.C. Milan S.p.A. di esercitare, al termine della stagione sportiva 2018/2019, il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di € 36 milioni pagabili in due esercizi;

• acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Bonucci a fronte di un corrispettivo di € 35 milioni pagabili in due esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2023;

• cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Caldara a fronte di un corrispettivo di € 35 milioni pagabili in due esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo (per la Juve) di circa € 22 milioni.

