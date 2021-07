Calciomercato Serie A: Pjanic sempre più vicino al ritorno in bianconero

Pjanic è vicino al ritorno in bianconero, prima però c’è da sistemare Ramsey. Roma addio Smalling? Inter vicina all’accordo per Nahitan Nandez

TORINO – Siamo entrati nell’ultima settimana di luglio e il calciomercato è più infuocato che mai. Miralem Pjanic è vicinissimo al ritorno alla Juventus: il giocatore è pronto a tornare in bianconero in prestito biennale. Il bosniaco sarebbe anche pronto a ridursi l’ingaggio pur di vestire nuovamente la maglia a strisce bianco e nere. Il tutto potrà essere ufficializzato dopo la cessione di Aaron Ramsey sul quale sono forti Wolverhampton e Tottenham. Con l’arrivo di Mourinho la Roma potrebbe salutare Smalling visto il remoto, non troppo, trascorso tra i due. Per sostituire l’inglese già si parla di Marco Senesi, del Feyenoord, e di un ipotetico sogno chiamato Clement Lenglet.

Si va sulla chiusura per Nahitan Nandez all’Inter: nel pomeriggio, infatti, si è svolto un incontro tra la dirigenza sarda e quella nerazzurra per decidere il futuro del centrocampista sudamericano (oltre che di Nainggolan) che può ricoprire sia il ruolo di mezz’ala che di esterno destro nella mediana di Simone Inzaghi. E’ ufficiale, intanto, il ritorno di Mamadou Coulibaly alla Salernitana.

Il senegalese si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto che scatterà in caso di raggiungimento di determinate condizioni. Lo Spezia continua a dialogare con l’Estudiantes per il ritorno in Liguria di Estevez valutato oltre due milioni di euro dal club argentino. Il Torino e Marko Pjaca sono sempre più vicini: tra i granata e la Juventus si tratta per un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di obbiettivi. La società di Agnelli vorrebbe incassare circa 7 milioni di euro dall’operazione.