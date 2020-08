Calciomercato Serie A: il punto della situazione sulle trattative

Milan in chiusura per Aurier, Lazio ai dettagli per Feres. Milik chiede 5 milioni alla Roma mentre la Juventus punta forte su Dzeko.

MILANO – Il calciomercato inizierà ufficialmente il primo settembre, ma le venti compagini di Serie A si stanno muovendo con anticipo per completare le rose. Il Milan è ad un passo dal chiudere per Serge Aurier: il terzino del Tottenham è alle battute finali per passare in rossonero per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Il Napoli sta lavorando per il post Koulibaly, vicino al city per 80 milioni di euro, e il profilo giusto per Gattuso è Sokratis Papastathopoulos, difensore centrale in forza all’Arsenal. Il difensore greco, compagno di squadra del tecnico del Napoli nel 2011, sta provando a convincere l’Arsenal a rescindere il contratto per libarsi in questa sessione di mercato.

La Lazio è ad un passo da Fares: la Spal si sarebbe fatta convincere con 6 milioni di euro più uno tra Palombi e Djavan Anderson. Sul giocatore ci sono anche altri club, ma il club romano è in netto vantaggio per l’ingaggio del giocatore. La Roma è in trattativa con Milik, visto l’interesse della Juventus per Dzeko, al momento però il giocatore non sembra gradire la destinazione ed ha fatto una richiesta d’ingaggio pari a 5 milioni di euro. La Juventus continua il suo pressing sulla Roma per Zaniolo, ma la società giallorossa ha ribadito di non voler cedere il suo gioiello. Tuttavia, l’asse rimane ancora attivo visto l’interesse dei campioni d’Italia per Florenzi e Kluivert e della Roma per Rugani.