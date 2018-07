Juventus, anche Theo Hernandez nel mirino

Spunta un nuovo nome in casa bianconera: è quello del difensore Theo Hernandez, in forza al Real Madrid. Intanto continua a tenere banco la trattativa Bonucci-Caldara

MILANO – La Juventus continua la sua campagna di rafforzamento. I bianconeri starebbero pensando al laterale sinistro Theo Hernandez in forza al Real Madrid. La formula per il trasferimento sarebbe il prestito con i “Blancos”, invogliati a non cedere il giocatore a titolo definitivo. A tenere banco è la trattativa sull’asse Juve-Milan riguardante Caldara e Bonucci: le due società starebbero pensando ad uno scambio tra i due difensori. Per la Lazio sono ore importanti per Joquin Correa: l’argentino è molto vicino ai biancocelesti che sono ai dettagli dell’operazione Siviglia. Gli andalusi chiedono un prestito oneroso a 4 milioni di euro più riscatto a 17/18 milioni, mentre Lotito propone un prestito secco con obbligo fissato a 20. Al giocatore andrebbero 2,5 mln di euro. Intanto le aquile si aggiudicano il baby talento del River, classe 2000, Joaquin Ibañez. L’Atalanta ufficializza Mario Pasalic dal Chelsea. Il giocatore vestirà la maglia orobica in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. La Roma è alla ricerca del profilo post-Malcom. Monchi potrebbe pensare a uno tra Suso e Berardi, con Thauvin e Bailey che sembrano quasi inarrivabili. Intanto dall’Inghilterra, precisamente dal Crystal Palace, arriva un’offerta di 10 milioni per Maxime Gonalons, con la società romana propensa ad accettare l’offerta.

Le trattative all’estero

Il Porto mette a segno un ottimo colpo prelevando dal Sao Paolo Eder Militao. Il classe ’98 andrà in Portogallo per 4 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita del giocatore. L’Atletico Madrid ha ufficializzato Gelson Martins scatenando l’ira dello Sporting. Le vicende ben note dei bianco verdi avevano portato l’esterno a rescindere il contratto unilateralmente indispettendo i “Leões che avevano minacciato di rivolgersi alla FIFA chiedendo un risarcimento danni. I “Colchoneros” si erano offerti di ripagare loro i danni, offrendo circa 15 milioni di euro, ma la cifra è stata considerata troppo bassa. Sono sempre più incessanti i contatti tra Milan e Chelsea per Pepe Reina. Il portiere è fortemente voluto da Sarri per il dopo Courtois.