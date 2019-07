Calendario Como 2019 – 2020

Le partite del Como della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del campionato di Serie C, girone A

COMO – Al via con la gara casalinga contro la Pergolettese il nuovo campionato di Serie C del Como. Poi la prima trasferta la settimana successiva a Gozzano e alla terza, il derby al Sinigaglia con il Monza. Como – Lecco è stata fissata, invece, in casa, alle dodicesima, il 27 ottobre. Prosegue intanto la preparazione della squadra di Bianchini in vista dell’esordio in Coppa Italia di serie C domenica 11 agosto; il nome dell’avversario si conoscerà soltanto il 4 agosto dopo che si sarà giocato il primo match del suo girone eliminatorio.

CALENDARIO 2019 – 2020

1ª Giornata

25 Ago 2019 – 22 Dic 2019

Como – Pergolettese

2ª Giornata

1 Set 2019 – 12 Gen 2020

Gozzano – Como

3ª Giornata

8 Set 2019 – 19 Gen 2020

Como – Monza

4ª Giornata

15 Set 2019 – 26 Gen 2020

Renate – Como

5ª Giornata

22 Set 2019 – 2 Feb 2020

Pistoiese – Como

6ª Giornata

25 Set 2019 – 9 Feb 2020

Como – Arezzo

7ª Giornata

29 Set 2019 – 16 Feb 2020

Olbia – Como

8ª Giornata

6 Ott 2019 – 23 Feb 2020

Como – Giana Erminio

9ª Giornata

13 Ott 2019 – 26 Feb 2020

Alessandria – Como

10ª Giornata

20 Ott 2019 – 1 Mar 2020

Como – Pontedera

11ª Giornata

23 Ott 2019 – 8 Mar 2020

Carrarese – Como

12ª Giornata

27 Ott 2019 – 15 Mar 2020

Como – Lecco

13ª Giornata

3 Nov 2019 – 22 Mar 2020

Como – Pro Patria

14ª Giornata

10 Nov 2019 – 25 Mar 2020

Novara – Como

15ª Giornata

17 Nov 2019 – 29 Mar 2020

Como – Pro Vercelli

16ª Giornata

24 Nov 2019 – 5 Apr 2020

Pianese – Como

17ª Giornata

1 Dic 2019 – 11 Apr 2020

Como – Juventus U23

18ª Giornata

8 Dic 2019 – 19 Apr 2020

Robur Siena – Como

19ª Giornata

15 Dic 2019 – 26 Apr 2020

Como – Albinoleffe