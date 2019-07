Calendario Robur Siena 2019 – 2020

Le partite della Robur Siena della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del campionato di Serie C, girone A

SIENA – Al via con la gara casalinga contro l’Olbia il nuovo campionato di Serie C della Robur Siena, che, dopo il ritiro di Cascia, è nel pieno della preparazione in vista della sfida di Coppa Italia di domenica 4 agosto alle ore 20.30 allo stadio Artemio Franchi con il Mantova. Sul fronte mercato c’è da segnalare che nelle ultime ore ha firmato il contratto Carmine Setola, terzino classe 1999 che ha disputato l’ultima stagione nel Fano.

CALENDARIO 2019 – 2020

1ª Giornata

25 Ago 2019 – 22 Dic 2019

Robur Siena – Olbia

2ª Giornata

1 Set 2019 – 12 Gen 2020

Juventus U23 – Robur Siena

3ª Giornata

8 Set 2019 – 19 Gen 2020

Robur Siena – Carrarese

4ª Giornata

15 Set 2019 – 26 Gen 2020

Lecco – Robur Siena

5ª Giornata

22 Set 2019 – 2 Feb 2020

Robur Siena – Pro Patria

6ª Giornata

25 Set 2019 – 9 Feb 2020

Monza – Robur Siena

7ª Giornata

29 Set 2019 – 16 Feb 2020

Robur Siena – Pistoiese

8ª Giornata

6 Ott 2019 – 23 Feb 2020

Albinoleffe – Robur Siena

9ª Giornata

13 Ott 2019 – 26 Feb 2020

Robur Siena – Arezzo

10ª Giornata

20 Ott 2019 – 1 Mar 2020

Pergolettese – Robur Siena

11ª Giornata

23 Ott 2019 – 8 Mar 2020

Robur Siena – Pianese

12ª Giornata

27 Ott 2019 – 15 Mar 2020

Robur Siena – Pro Vercelli

13ª Giornata

3 Nov 2019 – 22 Mar 2020

Renate – Robur Siena

14ª Giornata

10 Nov 2019 – 25 Mar 2020

Robur Siena – Gozzano

15ª Giornata

17 Nov 2019 – 29 Mar 2020

Giana Erminio – Robur Siena

16ª Giornata

24 Nov 2019 – 5 Apr 2020

Robur Siena – Pontedera

17ª Giornata

1 Dic 2019 – 11 Apr 2020

Alessandria – Robur Siena

18ª Giornata

8 Dic 2019 – 19 Apr 2020

Robur Siena – Como

19ª Giornata

15 Dic 2019 – 26 Apr 2020

Novara – Robur Siena