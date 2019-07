Calendario Fiorentina 2019-2020: date e orari

Il cammino dei viola nella nuova stagione di Serie A 2019 – 2020, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

FIRENZE – In attesa di vedere il prossimo calendario 2019 – 2020 della Fiorentina, i rumors parlano di fase due per il calciomercato e la necessità di mettere a segno 5-6 colpi entro il 10 agosto. Gli oltre 14mila abbonamenti sottoscritti fanno capire la fiducia della tifoseria verso di Rocco Commisso (nuovo proprietario della società) e il nuovo corso che si annuncia voler essere ambizioso. Dopo aver piazzato Vitor Hugo e Veretout ottenendo più di 25 milioni di euro è necessario procedere con mirati rinforzi sia per puntare a conquistare un posto in Europa nella prossima stagione e sia per tenersi stretto Chiesa che sarebbe più propenso a restare in caso di progetto ambizioso. In queste ultime ore si parla anche del passaggio di Lirola in viola dal Sassuolo per 13 milioni più bonus ma non c’è ancora nulla di ufficiale. Nell’ultima amichevole con il Benfica, sconfitta per 2-1 con una rete di Caio che rompe l’equilibrio del match in pieno recupero dopo il botta e risposta tra Seferovic e Vlahovic. Un match che ha offerto risposte molto importanti secondo quanto sottolineato dal tecnico Montella: “Ho visto tantissimi spunti positivi, l’importante era farsi conoscere in questo torneo in cui i livelli sono stati più alti di quelli che pensavamo”.

Calendario Fiorentina, le partite della stagione 2019 – 2020

