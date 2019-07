Calendario Inter 2019-2020: date e orari

Il cammino dei nerazzurri nella nuova stagione di Serie A 2019 – 2029, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

MILANO – Nella giornata di lunedì verrà presentato il calendario del prossimo campionato di Serie A che si preannuncia frizzante e ricco di sorprese. Dal 29 luglio sarà disponibile il calendario completo dell’Inter con date e orari. La squadra nel neo allenatore Conte è a caccia degli ultimi colpi per consolidare un organico già piuttosto competitivo per puntare alle principali competizioni. In particolare c’è da risolvere la questione Icardi e nel mirino resta Lukaku con il Manchester pronto a cederlo per 75 milioni di euro, parti più vicine. Anche Dzeko resta tra gli obiettivi più rincorsi dalla società nerazzurra. Intanto la squadra è a Macao per l’Inter Summer Tour dopo aver toccato le tappe sempre asiatiche di Singapore e Nachino (ricordiamo il match contro la Juventus perso ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari). Atteso il match del 27 luglio contro il Psg degli ex Thiago Motta e ancora Maxwell e Ibrahimovic.

Calendario Inter, le partite della stagione 2019 – 2020

[disponibile dal 29 luglio]