Calendario Serie A 2019 – 2020 in diretta: cronaca in tempo reale

La compilazione del calendario di Serie A si svolgerà lunedì 29 luglio 2019 negli studi Sky di Rogoredo a Milano, a partire dalle ore 18.45.

Gli appassionati potranno seguire il sorteggio del calendario della Serie A 2019/2020 in in diretta in tv su Sky Sport24 (canale 200 del satellite e 481 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (canali 202 e 241 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Sarà inoltre possibile seguire la compilazione del calendario della prossima Serie A collegandosi al canale Youtube della Lega di Serie A.

Le date del campionato di Serie A 2019/2020

Il campionato si aprirà con gli anticipi di sabato 24 agosto 2019 per concludersi il 24 maggio 2020. Tre i turni infrasettimanali, mercoledì 25 settembre 2019, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020. Le squadre si fermeranno quattro volte per gli impegni delle Nazionali, precisamente l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo 2020. La sosta invernale è in programma dal 23 dicembre al 5 gennaio 2020.