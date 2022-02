La partita Camerun – Egitto di giovedì 3 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la semifinale della Coppa d’Africa

YAOUNDE’ – Giovedì 3 febbraio 2022, alle ore 20, allo Stade d’Olembé di Yaoundé, si affrontano Camerun e Egitto per la semifinale dell’African Nations Cup, la trentatreesima edizione della Coppa d’Africa. Una sfida che mette di fronte le due squadre che hanno alzato più volte il Santo Graal del calcio africano: sette i Faraoni e cinque gli Indomitable Lions.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO finale: CAMERUN - EGITTO 0-1 dcr SEQUENZA RIGORI tocca a N’Jie, rincorsa breve e palla LARGA!!! Incredibile 3 errori dal dischetto e EGITTO IN FINALE!!! I Faraoni sono tornati e sfideranno in finale il Senagal in una gara memorabile da non perdere. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo per gustarci assieme il live della finale sempre su Calciomagazine attenzione l'Egitto ha la palla del 3-1. Batte Lasheen RETE!!! Spiazzato Onana sulla sua destra. Ora si che siamo 3-1 dal dischetto Siliki PARATO!!! Conclusione alla sinistra di Gabaski che vola come un gatto a deviarla! Abdelmoneim al tiro tiro centrale RETE!!! Onana sceglie l'angolo destro. 2-1 Egitto è il turno di Moukoudi PARATO!! Piatto destro fiacco e poco angolato, blocca a terra il portiere! tocca al Zizo scelto per batterli, rete! spiazzato Onana, rasoterra all'angolino destro. 1-1! al via il Camerun dal dischetto con Aboubakar, rete! ferma la rincorsa e spiazza Gabaski che si è buttato prima sulla sua sinistra ci siamo! le squadre sono pronte, sarà battaglia fino alla fine! squadre a raccolta per scegliere chi si incaricherà della battuta inizia adesso una nuova partita nella partita, l'accesso alla finale passerà dal dischetto SUPPLEMENTARI SECONDO TEMPO 16' l'arbitro dice che basta così! Ci saranno i rigori! 15' melina fino la fischio, scelto di non farsi male e 1 minuto di recupero 14' clamorosa chance per Sobhi che dal fondo in area crossa basso troppo forte per ben tre giocatori pronti a spingerla in fondo al sacco! 13' in campo Zizo per Sherif (è durata poco la partita del numero 9) 10' sembrano decise ad andare ai rigori le due squadre, la benzina sembra in riserva da ambo le parti 8' prova l'Egitto ad alleggerire un pò la tensione con il possesso palla ma troppa imprecisione nella misura dei passaggi 4' conclusione di Siliki dalla distanza, difesa che devia sul fondo. Due corner consecutivi ma sul secondo palla persa ma non decolla il contropiede. Terreno piuttosto scivoloso, si deve fare attenzione a non commettere sbavature in questi ultimi istanti di gioco 3' in campo Onana per Hongla si riparte! in campo Sherif per Mohamed per questo ultimo tempo di gioco squadre al cambio campo, pochi istanti per ripartire. Molto pathos sugli spalti, tutto ancora da decidere PRIMO TEMPO 16' si chiude sempre sullo 0-0 il primo tempo supplementare 16' cross di N’Jie basso con Babaski che liscia l'intervento in tuffo ma per sua fortuna la difesa allontana 14' 1 minuto di recupero 13' verticalizzazione per Mohamed che termina in millimetrica posizione di offside 12' cross dal fondo di Siliki da posizione defilata con sfera che attraversa lo specchio della porta senza trovare compagni 10' prova Salah con il piatto sinistro dal limite e sfera di poco a lato! 8' dentro Bassogog per Ekambi e Moukoudi per l'infortunato Castelletto 5' palla in area per Trezeguet da posizione defilata e deviazione di Fai in angolo. Si deve aspettare perchè Castelletto è a terra e ha bisogno delle cure mediche. Problema muscolare e cambio in arrivo a breve 2' prova una punizione Siliki con sfera che sorprende il portiere ma sorvola di poco la traversa è l'Egitto a muovere il primo pallone squadre in cerchio per una piccola pausa e si riparte SECONDO TEMPO 49' si chiudono sullo 0-0 i tempi regolamentari. La corsa alla finale prosegue con i supplementari 49' giallo ancora per un membro della panchina egiziana 45' 4 minuti di recupero 45' attenzione secondo giallo a Quieroz che viene allontanto dal terreno di gioco! 44' ultime fasi di gioco, si attende la segnalzione del recupero 42' giallo a Quieroz per proteste 41' girandola di cambi con Ashour per Kamal, Lasheen per Elneny, N'Jie per Nhamaleu 38' tentativo in area con un diagonale Fai ma Gabaski non ha problemi a intervenire 35' dentro Siliki per Gouet 33' non si intenda Salah con un compagno in area e palla recuperata dal Camerun 31' nuova interruzione di gioco con El Fotouh a terra, postumi di un precedente scontro 28' si riprende a giocare, portiere ristabilito 25' tentativo dai 30 metri di Oum Gouet in corsa, palla larga sulla destra del portiere che si è fatto male nel momento dell'uscita. Problema muscolare per lui 23' punizione sulla sinistra d'attacco per Nhameleu, palla sul primo palo girata di testa ma attento tra i pali Gabaski 22' continua il possesso palla prolungato per il Camerun come nel primo tempo 18' secondo cambio per l'Egitto con Sobhi per Marmoush 16' giallo per proteste a Elneny mentre il giallo a Gouet è per un fallo commesso 11' Salah prova uno spunto in area ma reattivo Onana intervenire in anticipo 7' tentativo dalla distanza di Anguissa ma palla alta sopra la traversa 4' palla persa a centrocampo da Salah che non è riuscito a dribblare un avversario ma l'arbitro da punizione a favore si riparte con il secondo tempo, una novità per l'Egitto con Trezeguet per El Solia PRIMO TEMPO 48' doppio fischio dell'arbitro, si va all'intervallo! 0-0 tra Camerun ed Egitto, fra pochi istanti torniamo con la diretta 47' lancio per Salah leggermente lungo, anticipo in uscita di Onana 45' sono 3 i minuti di recupero 43' torna ad attaccare il Camerun ma resta molto difficile superare il muro avversario 41' scontro di gioco, a terra Ngadeu e Hamdi e interruzione per consentire l'ingresso dello staff medico, testa a testa fortuito tra i due giocatori. Dopo un paio di minuti di stop i due giocatori sono pronti a rientrare e si torna a giocare 38' punizione conquistata da Salah quasi all'altezza della bandierina dell'angolo: batte lo stesso giocatore e difesa che allontana quindi segnalata una posizione di offside a Hamdi 37' cartellino giallo per Kamal che è intervenuto in blocco su Tolo che provava a superarlo con un pallonetto. Punizione per Ngamaleu ma campanile che non impensierisce la difesa 34' lancio lungo di Ekambi per Zambo Anguissa ma il giocatore non riesce a tenere la sfera in campo 32' clamorsa palla gol per il Camerun! Su cross basso dal fondo prova in precarie condizioni di equilibrio a calciare da due passi ma tocca debolmente favorendo l'intervento del portiere! 31' fallo di Salah su Ekambi e arbitro che lo grazia dal cartellino 29' verticalizzazione fuori misura di Elneny per El Solia, ha buon gioco la difesa 27' tre conclusioni a due al momento anche se nessuna nello specchio della porta 26' si riprende a giocare, il portiere può riprendere 24' gioco fermo, a terra Gabaski che ha accusato un colpo preso in un precedente intervento. Staff medico in campo per verificare le condizioni 23' tentativo di verticalizzazione per di Anguissa, intercetta la difesa 18' su angolo dalla destra Ngamaleu imperioso stacco di testa di Ngadeu e palla sull'incrocio dei pali, tentativo da due passi di Aboubakar ma c'è un tocco della difesa a porcare in angolo! Sugli sviluppi liscio di Ngadeu che da due passi poteva prova a centrare la porta! 16' è il Camerun in questo avvio a mantenere maggiormente il pallino di gioco, possesso pari al 60% 12' raddoppio di marcatura falloso su Aboubakar, punizione dal vertice destro dell'area ai 25 metri: cross di Kamal verso il secondo palo, intervento in presa alta di Gabaski 8' sponda al limite dell'area per Salah, conclusione con il mancino larga alla destra di Onana! 5' pressing falloso di Marmoush, punizione per la difesa. Dall'altra parte verticalizzazione un pò lunga dall'altra parte per Aboubakar e che torna in possesso degli avversari 4' circolazione palla del Camerun che è partito con la giusta personalità cross dalla sinistra smorzato dalla difesa che arriva innocua tra le braccia di Gabaski 3' percussione di Ngamaleu, cross intercettato dalla difesa e spedito in fallo laterale primo possesso palla per il Camerun che non ha fretta e riparte dalla difesa, timida pressione avversaria Partiti! Calcio d'avvio battuto dal Camerun in maglia a sfondo verde, Egitto in quella a sfondo bianco Ci siamo! Nazionali in campo, tutto pronto all'inizio di questa straordinaria sfida! Amici di Calciomagazine, serata stellare per la Coppa d'Africa con la sfida tra Camerun ed Egitto per la semifinale del torneo. Chi vince affronterà domenica il Senegal. Ancora pochi minuti e al via la nostra diretta. TABELLINO CAMERUN (3-5-3): Onana; Tolo, Ngadeu, Castelletto (dal 9' pts Moukoudi); Ngamaleu (dal 41' st N’Jie), Oum Gouet (dal 35' st Siliki), Anguissa, Hongla (dal 3' sts Onana), Fai; Ekambi (dall'8' pts Bassogog), Aboubakar. A disposizione: Oyongo, Bahoken, Choupo-Moting, Kunde, Epassy, Ganago, Omossola. Ct: Toni Conceicao. EGITTO (4-3-3): Gabaski, Elneny (dal 41' st Lasheen), Abdelmoneim, El Wensh, Fanthi; El Fotouh, El Soleya (dal 1' st Trézéguet), Kamal (dal 40' st Ashour); Mohammed (dal 1' sts Sherif dal 13' sts Zizo), Marmoush (dal 18' st Sobhi), Salah. A disposizione: Ashraf, El Said, Alaa, Gad, Hamdy. Ct: Carlos Queiroz. Reti: - Ammonizioni: Kamal, Elneny, Gouet, Quieroz (dalla panchina) Espulso al 45' st Quieroz per doppia ammonizione Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa, 1 minuto nel primo tempo supplementare

Formazioni ufficiali

CAMERUN (3-5-3): Onana; Tolo, Ngadeu, Castelletto; Ngamaleu, Oum Gouet, Anguissa, Hongla, Fai; Ekambi, Aboubakar. A disposizione: Moukoudi, Oyongo, N’Jie, Bahoken, Bassogog, Choupo-Moting, Kunde, Epassy, Ganago, Omossola, Onana, Siliki. Ct: Toni Conceicao.

EGITTO (4-3-3): Gabal, Elneny, Abdelmoneim, El Wensh, Fanthi; El Fotouh, El Soleya, Kamal; Mohammed, Marmoush, Salah. A disposizione: Sherif, Sobhi, Ashraf, Lasheen, El Said, Alaa, Zizo, Sobhi, Gad, Hamdy, Trézéguet, Ashour.Ct: Carlos Queiroz.

Le dichiarazioni di Carlos Queiroz, allenatore dell’ Egitto

“Raggiungere le semifinali per noi è una ricompensa. Affrontare i padroni di casa del Camerun è difficile perché giocano un ottimo calcio. Vogliamo offrire al mondo un piacevole incontro tra due grandi squadre africane. Siamo pronti per questa semifinale. È vero che abbiamo giocato due gare consecutive con i tempi supplementari, ma restiamo pronti a fare un’ottima partita. Abbiamo la squadra giusta per questo tipo di partite”.

Le parole di Mohamed El Shennawy, portiere dell’ Egitto

“È una partita molto importante per noi contro i padroni di casa del Camerun. Vogliamo andare il più lontano possibile e provare a vincere il titolo. Il nostro obiettivo fin dall’inizio era vincere il torneo. Abbiamo uno dei migliori giocatori del mondo, Mohamed Salah, e spero che sarà ai suoi tempi per dare quello che ci aspettiamo da lui”

La presentazione del match

Il Camerun, che gioca in casa ed é il grande favorito della competizione, si é classificato al primo posto del Gruppo A, con 7 punti, dopo aver vinto contro l’Etiopia per 4-1 e contro il Burkina Faso per 2-1 e pareggiato col Capo Verde per 1-1. Ai quarti di finale ha eliminato le Comore vincendo per 2-1 mentre ai quarti di finale ha battuto il Gambia per 2-0 grazie a una doppietta di Toko Ekambi. L’Egitto é arrivato secondo nel Gruppo D, alle spalle della Nigeria, con 6 punti, frutto delle vittorie di misura contro Guinea Bissau e Sudan e della sconfitta contro la Nigeria. Agli ottavi di finale ha avuto la meglio ai rigori contro Costa d’Avorio mentre ai quarti ha battuto il Marocco grazie a una reta decisiva di Trezeguet. Questo sarà l’undicesimo incontro di Coppa d’Africa tra Egitto e Camerun: nessuna squadra si è incontrata in più occasioni nella storia della competizione. L’Egitto ha vinto tre delle ultime quattro partite di Coppa d’Africa contro il Camerun, segnando nove gol, dopo aver segnato solo due gol nelle ultime sei gare contro gli Indomitable Lions nella competizione. I padroni di casa della Coppa d’Africa sono stati eliminati in tre delle ultime cinque semifinali della competizione.

QUI CAMERUN – Il Camerun potrebbe scendere in campo con un modulo 4-3-3 con Onana in porta e retroguardia composta al centro da Ounguené e Ngadeu e ai lati da Fai e Tolo. In mezzo al campo Kunde, il napoletano Anguissa e Oum Gouet. In attacco Ekambi, Aboubakar e Ngamaleu

QUI EGITTO – La formazione egiziana potrebbe adottare un modulo 4-3-3 con ElShenawy in porta e difesa composta al centro da Hegazy e Abdelmoneim e ai lati da Kamal e Ashraf. A centrocampo Elneny, Sulaya e Said, alle spalle del tridente offensivo composto da Salah, Mohammed e Marmoush.

Le probabili formazioni di Camerun – Egitto

CAMERUN (4-3-3): Onana; Fai, Onguene, Ngadeu, Tolo; Kunde, Anguissa, Oum Gouet; Ekambi, Aboubakar, Ngamaleu. Ct: Toni Conceicao.

EGITTO (4-3-3): Shenawi, Kamal, Hegazy, Abdelmoneim, Ashraf, Elneny, Sulaya, Said, Salah, Mohammed, Marmoush. Ct: Carlos Queiroz.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Camerun – Egitto, semifinale del campionato African Nations Cup, sarà visibile in diretta tv e streaming su Discovery+. Si potrà pertanto accedere al servizio dal sito ufficiale con pc, tablet, smartphone e altri dispositivi mobili per chi desidera lo streaming. É possibile abbonarsi scegliendo tra due pacchetti proposti ovvero quello base a 3,99 euro al mese e quello con intrattenimento e sport a 7,99 euro al mese. Previsto uno sconto del 40% per l’abbonamento annuale al pacchetto intrattenimento + sport. Gara visibile anche su TIM Vision e disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.