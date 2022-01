Gambia – Camerun: cronaca diretta e risultato in tempo reale

La partita Gambia – Camerun di sabato 29 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i quarti di finale della Coppa d’Africa

DOUALA – Sabato 29 gennaio 2022, alle ore 17, allo Japoma Stadium di Douala, si affrontano Gambia e Marocco per i quarti di finale dell’African Nations Cup, la trentatreesima edizione della Coppa d’Africa. Il Gambia é arrivato secondo nel Gruppo F, pur con gli stessi punti del Mali, dopo aver vinto di misura contro Mauritania e Tunisia e pareggiato col Mali per 1-1. Agli ottavi di finale ha vinto di misura contro la Guinea grazie a un gol di Barrow. Della selezione guidata da Saintfiet, alla sua prima partecipazione ad una fase finale di Coppa continentale, fanno parte, oltre al citato Musa Barrow del Bologna, Omar Colley della Sampdoria, Ebrima Colley dello Spezia, Darboe della Roma, Bobb del Piacenza e il secondo portiere Sibi della Virtus Verona. Il Camerun, che gioca in casa ed é il grande favorito della competizione, si é classificato al primo posto del Gruppo A, con 7 punti, dopo aver vinto contro l’Etiopia per 4-1 e contro il Burkina Faso per 2-1 e pareggiato col Capo Verde per 1-1. Ai quarti di finale ha eliminato le Comore vincendo per 2-1.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: GAMBIA - CAMERUN Sabato 29 gennaio 2022 dalle ore 16 le formazioni ufficiali, dalle ore 17 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI GAMBIA – Il Gambia dovrebbe schierarsi con il modulo 3-5-2 con Gaye tra i pali e difesa formata da Gomez, Colley e Sonko-Sundberg. In cabina di regia Adams con Darboe e Bobb; sulle fasce Jankp e Touray. Davanti Barrow e Ceesay.

QUI CAMERUN – Il Camerun potrebbe scendere in campo con un modulo 4-3-3 con Onana in porta e retroguardia composta al centro da Ounguené e Ngadeu e ai lati da Fai e Tolo. In mezzo al campo Kunde, il napoletano Anguissa e Oum Gouet. In attacco Ekambi, Aboubakar e Ngamaleu

Le probabili formazioni di Gambia – Camerun

GAMBIA (3-5-2): Gayé; Gomez, Colley, Sonko-Sundberg; Janko, Darboe, Adams, Bobb, Touray; Barrow, Ceesay. Allenatore: Tom Saintfiet.

CAMERUN (4-3-3): Onana; Fai, Onguene, Ngadeu, Tolo; Kunde, Anguissa, Oum Gouet; Ekambi, Aboubakar, Ngamaleu. Ct: Toni Conceicao.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Gambia – Camerun, valida per gli ottavi di finale del campionato African Nations Cup, sarà visibile in diretta tv e streaming su Discovery +. Si potrà pertanto accedere al servizio dal sito ufficiale con pc, tablet, smartphone e altri dispositivi mobili per chi desidera lo streaming. É possibile abbonarsi scegliendo tra due pacchetti proposti ovvero quello base a 3,99 euro al mese e quello con intrattenimento e sport a 7,99 euro al mese. Previsto uno sconto del 40% per l’abbonamento annuale al pacchetto intrattenimento + sport. Gara visibile anche su TIM Vision e disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.