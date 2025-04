Campionato Nazionale della prova contro il tempo “Bici di Puglia”

La regione ospitante conquista dieci delle undici maglie tricolori. Lecce fa filotto. Anche il Comitato di Bari e di Foggia sul gradino più alto del podio

LECCE – Sul circuito di 13,4 km domenica 13 aprile il Campionato nazionale di ciclismo CSI, nella specialità della cronometro ha visto 88 partecipanti alla crono individuale e 26 coppie, in rappresentanza di 32 società provenienti, oltre che dalla Puglia, dalla Campania, dal Lazio, e ancora da Emilia Romagna, Marche e Veneto. Il percorso prevalentemente pianeggiante, completamente chiuso al traffico veicolare, è stato battuto da un crescente vento di scirocco che ha soffiato in direzione contraria per tutto il segmento di andata fino al giro di boa, rendendo ancora più impegnativa la prova per le ruote ad alto profilo o in alcuni casi lenticolari.

Al traguardo salentino, nella prova individuale, a laurearsi cronomen d’oro otto ciclisti leccesi, un barese ed un foggiano. Oltre alle super “bici di Puglia” l’ultimo titolo tricolore, l’ennesimo in campo femminile, va alle Marche, grazie alla solita Cinzia Zacconi, maglia fermana della Team New Mario Pupilli e moglie di Massimo Viozzi, con cui ha corso e stravinto anche la gara a coppie, nella categoria mista Lui&Lei.

Il trofeo in ricordo di Franco Amati è stato conquistato invece dal più veloce di giornata in strada, Marco Larossa del team Cycling Explorers con il tempo di 17’06” alla media di 46.9 km/h. Seconda piazza del podio per il ciessino Luca Fasiello del team ASD Aruotalibera Racing Team, campione arancioblu Elite Sport; gradino più basso del podio ad un altro atleta del CSI Antonio Gaudalupi del Team Sport Bike.

L’evento è stato organizzato dall’ASD Amici Te Lu Garden, in collaborazione con il CSI Lecce e reso possibile grazie ai presidi dal personale della Polizia Locale del Comune di Lecce, della Polizia Provinciale di Lecce, e all’impegno dei volontari della Protezione Civile e dagli amici volontari del team ASD Zelig Cafè Surbo.

A premiare e ad incoronare i neocampioni Nazionali CSI nella Cronometro Individuale è stata la Presidente provinciale del CSI Lecce, Sabina Tondo, che ha omaggiato con medaglie e maglie tricolori CSI i vincitori nelle undici categorie individuali e le 4 coppie prime al traguardo.

I CAMPIONI DELLA CRONO INDIVIDUALE

ELMT Luca Fasiello (ASD Aruotalibera Racing team) LECCE

M1 Cosimo Gravili (Sport Bike) LECCE

M2 Ciro Fornaro (Team Eracle) BARI

M3 Cristian Rizzo (ASD Amici Te Lu Garden) LECCE

M4 Antonio Guadalupi (Sport Bike) LECCE

M5 Salvatore Solina (ASD Aruotalibera Racing Team) LECCE

M6 Matteo Troiano (Nella Ciclisti Sipontini) FOGGIA

M7 Santino Spedicato (Action Bike Monteroni di Lecce) LECCE

M8 Raffaele Benizio (Team Amici di Simone) LECCE

M9 Gerardo Urso (ASD Amici Te Lu Garden) LECCE

Mw2 Cinzia Zacconi (New Mario Pupilli) FERMO

I CAMPIONI DELLA CRONO COPPIA

fascia A – Francesco Curto, Luca Fasiello – ASD Aruotalibera Racing Team LECCE

fascia B – Antonio Gaudalupi, Sandro Commendatore – Team Sport Bike LECCE

fascia C – Luigi Mazzotta, Raffaele Benizio – Team Amici di Simone LECCE

Lui & Lei – Cinzia Zacconi, Massimo Viozzi – Team New Mario Pupilli FERMO