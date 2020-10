Diretta Carpi – Arezzo: cronaca live, risultato in tempo reale

La partita Carpi – Arezzo del 17 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quinta giornata del girone B di Serie C, calcio d’inizio alle 15

CARPI – Domenica 17 ottobre, allo Stadio “Cabassi”, si gioca Carpi – Arezzo, gara valida per la quinta giornata del campionato del Girone B di Serie C 2020/2021; calcio di inizio fissato per le ore 15. La società Carpi Fc 1909, incettata l’ordinanza Regionale che permette l’apertura contingentata dello Stadio “Cabassi”, ha comunicato che la quota di biglietti acquistabili é di 121 unità.La sfida sarà diretta dal Signor Andrea Colombo di Como. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Luca Feraboli di Brescia e Francesco D’Apice di Castellammare di Stabia, assieme al quarto ufficiale Andrea Bordin di Bassano del Grappa.

Cronaca e tabellino in diretta

CARPI:. A disposizione:



AREZZO:. A disposizione:







Le probabili formazioni di Carpi – Arezzo

Il Carpi viene dalla sconfitta per 2-1 rimediata sul campo dell’Imolese e in classifica é settimo con 7 punti. A quota 1 l’Arezzo, penultimo e reduce dalla sconfitta interna per 0-3 contro la Virtus Verona.

I romagnoli dovrebbero schierarsi con un modulo 3-4-1-2 con Rossini in porta e reparto arretrato formato da Sabotic, Venturi e Varoli. In mezzo al campo Ghione Fofana; sulle corsie Martorelli e Bayeye. Sulla trequarti Maurizi, di supporto slls coppia di attacco formata da Biasci e Carletti. Probabile modulo 3-5-2 per la squadra toscana con Tarolli tra i pali e difesa formata da Borghini, Cipolletta e Boonaccorsi. In mezzo al campo Foglia, Picchi e Bortoletti: ai lati Luciani e Piu. Davanti Cutolo e Sane.

CARPI: (3-4-1-2): Rossini; Sabotic, Venturi, Varoli; Martorelli, Ghion, Fofana, Bayeye; Maurizi; Biasci, Carletti. Allenatore: Pochesci

AREZZO (3-5-2): Tarolli; Borghini, Cipolletta, Bonaccorsi; Luciani, Foglia, Picchi, Bortoletti, Piu; Cutolo, Sane. Allenatore: Potenza.

Dove vedere la partita in streaming

Il match Carpi – Arezzo, valevole per la quinta giornata del girone B del campionato di Serie C 2020/2021, sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie C.