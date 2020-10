Perugia – Fermana FC 1-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Perugia – Fermana del 18 Ottobre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino del match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C 2020/2021, calcio d’inizio alle ore 15:00

PERUGIA – Oggi pomeriggio, 18 Ottobre, alle ore 15:00 andrà in scena la partita Perugia – Fermana, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C 2020/2021.

Cronaca e tabellino in diretta

12' Perugia in gol con Stefano Negro! RISULTATO IN DIRETTA: PERUGIA-FERMANA FC 1-0 1' Parte con l’incontro tra Perugia e Fermana FC!

PERUGIA:. Allenatore: Fabio Caserta.



FERMANA FC:. Allenatore: Mauro Antonioli.



Reti: al 12' pt Stefano Negro.

La presentazione del match

Domenica pomeriggio, presso lo stadio Renato Curi di Perugia, andrà in scena l’incontro valido per il campionato di Serie C tra il Perugia del mister Caserta e la Fermana di Antonioli. Entrambe le squadre non hanno iniziato bene questo campionato. I padroni di casa arrivano al match dopo due sconfitte consecutive subite da Cesena e Mantova. L’unica vittoria è arrivata con l’Arezzo ma soffrendo e con uno striminzito 1-0. Gli ospiti della Fermana, invece hanno fatto anche peggio. Per loro neanche una vittoria fin’ora, infatti occupano l’ultimo posto nella classifica generale. L’unica gioia, se si può definire tale, è non aver perso il sentito derby con la Sambenedettese terminato 1-1.

QUI PERUGIA – L’ultima gara col Mantova, ha denotato grandi problemi difensivi per la squadra di Caserta. Affronteranno si l’ultima in classifica, la Fermana, che ha segnato solo 1 gol fin’ora, ma non va mai sottovalutato l’avversario soprattutto in una partita che sa di rivalsa per entrambe le squadre. Per i padroni di casa 4-3-3 con il tridente Falzerano-Bianchimano-Melchiorri.

QUI FERMANA – La Fermana deve invertire la rotta fin da subito se non vuole che questa sia una stagione da dimenticare. Si rincorre ancora la prima vittoria stagionale, con l’evidente problema in zona gol, però se da una parte abbiamo una squadra che fa fatica a segnare, dall’altra c’è nè una che subisce parecchio. Per i ragazzi di Antonioli 3-4-1-2 con Liguori a supporto di Neglia e Cognini.

Le probabili formazioni di Perugia – Fermana

PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Cancellotti, Sgarbi, Negro, Crialese; Kouan, Burrai, Sounas; Falzerano, Bianchimano, Melchiorri. Allenatore: Fabio Caserta

FERMANA (3-4-1-2): Ginestra; Scrosta, Comotto, De Pascalis; Iotti, Demirovic, Urbinati, Sperotto; Liguori; Neglia, Cognigni. Allenatore: Mauro Antonioli

STADIO: Renato Curi

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Perugia – Fermana del 18 Ottobre, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C 2020/2021, sarà visibile in esclusiva in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Inoltre potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.