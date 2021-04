Carrarese – Como: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Carrarese – Como di Sabato 3 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 34°giornata del Girone A di Serie C

CARRARA – Sabato 3 aprile 2021, alle ore 12:30, la Carrarese sfiderà il Como per la 34°giornata del Girone A di Serie C. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima circostanza il Como ha vinto con il risultato di 2-1. Il Como ha i favori del pronostico con i bookmakers che danno la vittoria a 2.37. La Carrarese, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte; ha realizzato 4 gol e subito 6 . Il bilancio del Como é invece di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime 5; 7 reti fatte e 6 subite. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Dalle ore 12:30 sarà disponibile la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Ricordiamo che nel Girone A di Serie C guida in classifica il Como con 62 punti, a seguire l’Alessandria con 59 e poi la Pro Vercelli con 58.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Carrarese – Como, valevole per la 34° giornata del Girone A di Serie C, verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Le probabili formazioni di Carrarese – Como

La Carrarese dovrebbe optare invece per un 3-4-2-1 con Mazzini tra i pali, pacchetto difensivo formato da Luci, Borri e Ermacora. In cabina di regia Schirò e Foresta e sulle corsie laterali Pavone e Pasciuti. In attacco Manzari e Marilungo sulal trequarti alle spalle di Infantino unica punta. Il Como dovrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2 con Facchin tra i pali, pacchetto difensivo con Allievi, Bovolon e Solini. In mediana H’Maidat e Bellemo ed esterni Iovine e Koffi. In attacco Gatto trequartista alle spalle di Gabrielloni e Daniels.

CARRARESE (3-4-2-1): Mazzini; Luci, Borri, Ermacora; Pavone, Schirò, Foresta, Pasciuti; Manzari, Marilungo; Infantino. Allenatore: Baldini.

COMO (3-4-1-2): Facchin; Allievi, Bovolon, Solini; Iovine, H’Maidat, Bellemo, Koffi; Gatto; Gabrielloni, Daniels. Allenatore: Gattuso.