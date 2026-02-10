Casertana-Crotone 2-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Casertana-Crotone di Martedi 10 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, Girone C
CASERTA – Martedi 10 febbraio, alle ore 20:30, allo stadio Comunale “Alberto Pinto” di Caserta, andrà in scena Casertana-Crotone, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie C 2025/2026, Girone C. In Serie C, arrivare quarto o quinto può fare tutta la differenza del mondo in ottica playoff. Infatti, una posizione migliore potrebbe garantire un turno in meno per la scalata alla promozione. Al momento, la Casertana è quarta con 42 punti, mentre il Crotone insegue a sole due lunghezze di distanza.
La Casertana ha costruito il proprio cammino sulla solidità interna. In casa concede poco e sa trasformare l’intensità in pressione costante, qualità che spesso indirizza le partite sui binari giusti. Tuttavia, l’andamento altalenante delle ultime settimane impone attenzione: la squadra sa colpire, ma deve ritrovare continuità mentale nei momenti decisivi. La Casertana, dopo 3 sconfitte di fila, è tornata a vincere sconfiggendo il Foggia 3 -2. Dopo un brutto periodo, spera di tornare a macinare punti con regolarità.
Il Crotone arriva invece con fiducia rinnovata. Le quattro vittorie nelle ultime cinque gare parlano di una squadra in crescita, più sicura delle proprie idee e capace di gestire anche partite sporche. Lontano da casa, però, resta qualche incertezza, soprattutto quando il ritmo si alza e l’avversario impone aggressività. I calabresi, invece, forse stanno vivendo il miglior momento della stagione e vengono da ben 4 successi di fila, che stanno portando euforia ed entusiasmo nello spogliatoio dei pitagorici.
Tabellino in tempo reale
[AGGIORNA LA DIRETTA DI CASERTANA-CROTONE]
CROTONE: Merelli D., Veltri A., Cocetta N., Di Pasquale D., Groppelli F., Gallo A., Vinicius, Calvano S., Energe A., Gomez G., Maggio M.. A disposizione: Armini N., Bruno K., Guerra W., Meli M., Musso A., Paciotti G., Pio Martino A., Piovanello E., Russo D., Sandri M., Vrenna M., Zunno M.
Reti: al 12' pt Saco C. (Casertana) , al 31' pt Girelli S. (Casertana) al 23' pt Vinicius (Crotone) .
Ammonizioni: al 25' pt Proia F. (Casertana) al 18' pt Gallo A. (Crotone).
Le formazioni ufficiali di Casertana-Crotone
CASERTANA: 1 De Lucia, 4 Kontek, 5 Llano, 8 Proia, 9 Kallon, 17 Viscardi, 18 Oukhadda, 25 Toscano, 90 Casarotto, 94 Liotti, 99 Saco. A disposizione: 12 Merolla (GK), 22 Vilardi (GK), 10 Leone, 11 Galletta, 16 Pezzella, 20 Bentivegna, 21 Girelli, 28 Giugno, 29 De Liguori, 51 Arzillo. Allenatore: Coppitelli
CROTONE: 1 Merelli, 6 Di Pasquale, 7 Vinicius, 9 Gomez (c), 11 Energe, 16 Gallo, 23 Groppelli, 27 Maggio, 32 Calvano, 63 Veltri, 72 Cocetta. A disposizione: 12 Martino (GK), 76 Paciotti (GK), 10 Musso, 13 Armini, 14 Meli, 17 Russo, 18 Piovanello, 21 Sandri, 25 Guerra, 77 Vrenna, 80 Bruno, 96 Zunno. Allenatore: Longo
L’arbitro
A dirigere la gara sarà Leonardo Di Mario di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Daniele De Chirico di Molfetta e Michele Fracchiolla di Bari. Quarto uomo Ciro Aldi di Lanciano. e operatore FVS Giovanni Ciannarella di Napoli.
La presentazione del match
COME ARRIVA LA CASERTANA – La Casertana di Federico Coppitelli scende in campo con il 4-3-3: tra i pali c’è De Lucia; davanti a lui la linea difensiva è composta da Llano, Oukhadda, Kontek e Liotti, chiamati a garantire solidità e attenzione. A centrocampo agiscono Proia, Pezzella e Girelli, incaricati di dare equilibrio, ritmo e qualità alla manovra. In avanti il tridente Kallon, Bentivegna e Galletta ha il compito di allargare il gioco, attaccare la profondità e finalizzare le azioni offensive.
COME ARRIVA IL CROTONE – Il Crotone di Emilio Longo si presenta con il 4-3-3: tra i pali c’è Merelli; davanti a lui la linea difensiva è composta da Novella, Cocetta, Di Pasquale e Groppelli, chiamati a garantire solidità e attenzione. A centrocampo agiscono Gallo, Vinicius e Calvano, incaricati di dare equilibrio, ritmo e qualità alla manovra. In avanti il tridente Zunno, Gomez e Piovanello ha il compito di allargare il gioco, attaccare la profondità e finalizzare le azioni offensive.
Le probabili formazioni
CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Llano, Oukhadda, Kontek, Liotti; Proia, Pezzella, Girelli; Kallon, Bentivegna, Galletta. Allenatore: Coppitelli.
CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius, Calvano; Zunno, Gomez, Piovanello. Allenatore: Longo.
Dove vedere la partita in TV e streaming
La gara, Casertana-Crotone, valida per la ventiseiesima giornata di Serie C, girone C, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, tramite il canale Sky Sport e in streaming su NOW TV.