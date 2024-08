La partita Casertana – Juventus Next Gen di Venerdì 30 agosto 2024 in diretta: sotto di due gol in avvio ribaltano la situazione con da Graca, Anghele e Papadopoulos

CASERTA – Casertana – Juventus Next Gen è la sfida valida per la 2 giornata del campionato di Serie C – Girone C . Fischio d’inizio in orario alle ore 20:45 di Venerdì 30 agosto 2024 . La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si sfidano nuovamente dopo che la scorsa volta la Juventus NG ha avuto la meglio con il risultato di 1-3 . L’incontro si svolgerà nello stadio Alberto Pinto e sarà diretto dall’arbitro Antonio Di Reda di Molfetta . Sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Parisi di Bari e Davide Fedele di Lecce; quarto ufficiale Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria .

La squadra campana gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.03 mentre il pareggio a 3.20 e la sconfitta a 3.55 . La Casertana , nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggi e 2 sconfitte; ha segnato 6 e ha subito 7 . Nella giornata di mercoledì ha perfezionato l’acquisto del centrocampista classe 1998, Riccardo Collodel dalla SPAL . Nella gara d’esordio ha raccolto un buon pari a latina pareggiando nei minuti di recupero . Il bilancio della Juventus U23 é invece di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5; 13 reti fatte e 13 subite. Arriva dalla sconfitta casalinga con l’Audace Cerignola per 4-3 . Sguardo all’attuale classifica di Serie C – Girone C dove guidano sei squadre a tre punti ovvero Picerno, Audace Cerignola, Crotone, Monopoli, Benevento e Giugliano .

Tabellino della partita

CASERTANA: Zanellati A., Heinz J., Gatti R., Bacchetti L.(C), Falasca M., Bianchi S. (dal 25′ st Matese M.), Proia F. (dal 25′ st Damian F.), Paglino S. (dal 24′ st Collodel R.), Deli F. (dal 36′ st Capasso C.), Galletta U., Iuliano F. (dal 12′ st Salomaa H.). A disposizione: Pareiko D., Vilardi A., Capasso C., Collodel R., Damian F., Fabbri A., Kontek I., Mancini S., Matese M., Rocca S., Salomaa H.

JUVENTUS U23: Daffara G., Stivanello R., Scaglia F., Felipe P., Comenencia L., Peeters D. (dal 25′ st Owusu A.), Palumbo M. (dal 1′ st Macca F.), Cudrig N., Guerra S.(C), Anghele L. (dal 1′ st Papadopoulos C.), da Graca C. (dal 31′ st Mancini T.). A disposizione: Scaglia S., Amaradio L., Citi A., Ledonne N., Macca F., Mancini T., Owusu A., Papadopoulos C., Puczka D., Savio F., Turco S.

Reti: al 16′ pt Paglino S. (Casertana) , al 19′ pt Galletta U. (Casertana) , al 21′ pt da Graca C. (Juventus U23) , al 43′ pt Anghele L. (Juventus U23) , al 44′ st Papadopoulos C. (Juventus U23) .

Ammonizioni: al 41′ pt Iuliano F. (Casertana), al 8′ st Paglino S. (Casertana), al 31′ st Heinz J. (Casertana), al 38′ st Matese M. (Casertana), al 45′ st Bacchetti L. (Casertana) al 19′ st Comenencia L. (Juventus U23), al 21′ st Macca F. (Juventus U23), al 45’+5 st Felipe P. (Juventus U23).

I convocati della Casertana

Portieri: Pareiko, Vilardi, Zanellati

Difensori: Bacchetti, Fabbri, Falasca, Gatti, Heinz, Kontek, Mancini, Rocca

Centrocampisti: Bianchi, Collodel, Damian, Deli, Matese, Paglino, Proia

Attaccanti: Bakayoko, Capasso, Carretta, Galletta, Iuliano, Salomaa, Satriano

Probabili formazioni di Casertana – Juventus Next Gen

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Heinz, Gatti, Bacchetti, Falasca; Bianchi, Proia; Paglino, Deli, Galletta; Salomaa. Allenatore: Iori.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Citi, F. Scaglia, Stivanello; Mulazzi, Palumbo, Peeters, Puczka; Guerra, Anghelè; Da Graca. Allenatore:Montero.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Casertana – Juventus U23 , valida per la giornata 2 del campionato Serie C – Girone C , sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio al canale 202 . Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi dalle ore 20:45 con aggiornamento del risultato e dei principali fatti.