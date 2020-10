Catania – Ternana 0-1: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Catania – Ternana del 21 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sesta giornata del Girone C di Serie C

LENTINI – Questa sera, mercoledì 21 ottobre, alle ore 20:45 avrà luogo Catania – Ternana, gara utile per la sesta giornata del Girone C di Serie C 2020/2021.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: CATANIA-TERNANA 0-1 SECONDO TEMPO 46' Si parte con la ripresa di Catania e Ternana. PRIMO TEMPO 45' Finisce la prima frazione di gioco tra Catania-Ternana. Non perdetevi il secondo tempo dell'incontro che seguiremo assieme 42' Ternana in rete con Anthony Partipilo! 1' Ci siamo, battuto il calcio di inizio di Catania e Ternana!

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti al live della partita Catania - Ternana, siamo pronti a seguire assieme l'incontro CATANIA: Albertini A., Biondi K., Calapai L., Claiton M., Maldonado L., Manneh K., Martinez M. (P), Sarao M., Silvestri T., Welbeck N., Zanchi A.. A disposizione: Confente A. (P), Della Valle S. (P), Emmausso M., Gatto A., Izco M., Vicente, Pecorino E., Pellegrini E., Pinto G., Piovanello E., Rosaia G., Tonucci D.



TERNANA: Boben M., Damian F., Defendi M., Falletti C., Iannarilli A. (P), Kontek I., Mammarella C., Palumbo A., Partipilo A., Torromino G., Vantaggiato D.. A disposizione: Ferrante A., Frascatore P., Laverone L., Onesti G., Paghera F., Peralta D., Proietti M., Raicevic F., Russo M., Salzano A., Suagher E., Vitali T. (P)



Reti: al 42' pt Partipilo A. (Ternana).



Ammonizioni: al 23' pt Vantaggiato D. (Ternana).

La presentazione del match

Da una parte, i padroni di casa che arrivano dalla buona vittoria in campionato raggiunta alla quinta giornata, lontano dalle mura di casa, con il risultato di 1-0 contro la Virtus Francavilla. La Ternana, invece, ha giocato il suo ultimo incontro nel torneo trovando la vittoria nella sfida in casa con il Potenza finita con il risultato di 3-0. I padroni di casa sono alla quinta gara ufficiale in campionato ed hanno raccolto tre vittorie ed un pari contro la Paganese. Nelle cinque sfide sin qui giocate, la compagine ospite, invece, ha ottenuto tre pareggi e due vittorie rimanendo imbattuta.

QUI CATANIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-3 con Martinez tra i pali, pacchetto difensivo a tre formato da Tonucci, Claiton e Silvestri. A centrocampo Rosaia in cabina di regia affiancato da Vicente. Sulle fasce, inoltre, agiranno Calapai da una parte e Albertini dall’altra. Davanti, invece, spazio al trio formato da Biondi, Sarao e Reginaldo.

QUI TERNANA – Lucarelli, ex con tanti anni sulla panchina degli etnei alle spalle, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 4-2-3-1 con Iannarilli in porta. La linea difensiva a quattro sarà composta da Defendi, Diakite, Suagher e Mammarella. A centrocampo, poi, troveranno spazio Kontek e Damian sulla linea mediana. In attacco il trio composto da Furlan, Falletti e Partipilo agirà alle loro spalle di Vantaggiato, unico terminale offensivo.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Catania – Ternana, valevole per la sesta giornata del Girone C di Serie C 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports alle ore 20:45.

Le probabili formazioni di Catania – Ternana

CATANIA (3-4-3): Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Rosaia, Vicente, Albertini; Biondi, Sarao, Reginaldo. Allenatore: Raffaele

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Diakite, Suagher, Mammarella; Kontek, Damian; Furlan, Falletti, Partipilo; Vantaggiato. Allenatore: Lucarelli