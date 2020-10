Monopoli – Bari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Monopoli – Bari del 21 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sesta giornata del Girone C di Serie C

MONOPOLI – Nella serata di mercoledì 21 ottobre, alle ore 20:45 si disputerà l’incontro Monopoli – Bari, valevole per la sesta giornata del Girone C di Serie C 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che arrivano dal pareggio in campionato raggiunto alla quinta giornata, in trasferta, con il risultato di 1-1 contro la Turris. Il Bari, invece, ha giocato il suo ultimo incontro nel torneo trovando una grande vittoria nella sfida fuori casa con la Viterbese finita con il risultato di 3-0. I padroni di casa sono alla quinta gara ufficiale in campionato ed hanno raccolto una vittorie, due sconfitte ed un pareggio. Nelle cinque sfide sin qui giocate, la compagine ospite, invece, ha ottenuto tre vittorie ed un pareggio piazzandosi al primo posto della graduatoria in coabitazione con Teramo e Turris.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

MONOPOLI:. A disposizione:



BARI:. A disposizione:







La presentazione del match

QUI MONOPOLI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Pozzer tra i pali, pacchetto difensivo a tre formato da Sales, Giosa, Mercadante. A centrocampo Giorno in cabina di regia affiancato da Paolucci e Piccinni. Sulle fasce, inoltre, agiranno Zambataro da una parte e Tazzer dall’altra. Davanti, invece, spazio al tandem formato da Starita e Montero.

QUI BARI – Vivarini, al contrario degli avversari, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 3-4-3 con Frattali in porta. La linea difensiva a tre sarà composta da Celiento, Minelli e Perrotta. A centrocampo, poi, troveranno spazio Maita e Lollo sulla linea mediana con Ciofani e Semenzato ai loro lati. In attacco ci sarà spazio per il trio composto da Marras, Antenucci e Candellon.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Monopoli – Bari, valevole per la sesta giornata del Girone C di Serie C 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports alle ore 20:45.

Le probabili formazioni di Monopoli – Bari

MONOPOLI (3-5-2): Pozzer; Sales, Giosa, Mercadante; Tazzer, Paolucci, Giorno, Piccinni, Zambataro; Starita, Montero. Allenatore: Scienza

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Minelli, Perrotta; Ciofani, Maita, Lollo, Semenzato; Marras, Antenucci, Candellon. Allenatore: Vivarini.