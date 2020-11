Serie C, Catanzaro – Teramo: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Catanzaro – Teramo del 11 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la decima giornata del Girone C di Serie C

CATANZARO – Mercoledì 11 novembre alle ore 17.30 si giocherà Catanzaro – Teramo, incontro valevole per la decima giornata del Girone C del campionato di Serie C 2020/2021. Da una parte c’è la squadra padrona di casa che viene dall’ottimo successo esterno contro l’Avellino ed in classifica occupa la settima posizione con 12 punti ed una partita da recuperare. Dall’altra parte troviamo gli abruzzesi che vengono dal successo esterno con la Paganese ed in classifica occupano il secondo posto, insieme al Bari, con 17 punti e ben due match da recuperare.

QUI CATANZARO – La squadra padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Branduani in porta, pacchetto difensivo composto da Fazio, Martinelli e Riccardi. A centrocampo Risolo in cabina di regia con Iliano e Verna mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Casoli e Contessa. In attacco tandem offensivo formato da Di Massimo e Curiale.

QUI TERAMO – Paci dovrebbe schierare la sua squadra col 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, pacchetto arretrato formato da Lasik e Tentardini sulle corsie esterne mentre nel mezzo Diakite e Piacentini. A centrocampo Arrigoni e Di Francesco in cabina di regia mentre davanti spazio a Ilari, Cappa e Mungo alle spalle di Pinzauti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Catanzaro – Teramo, valevole per la decima giornata del Girone C del campionato di Serie C 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma ELEVEN Sports.

Le probabili formazioni di Catanzaro – Teramo

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Fazio, Martinelli, Riccardi, Casoli, Verna, Risolo, Iliano, Contessa, Di Massimo, Curiale. Allenatore: Calabro

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Lasik, Diakite, Piacentini, Tentardini, Arrigoni, Di Francesco, Ilari, Cappa, Mungo, Pinzauti. Allenatore: Paci

STADIO: Ceravolo