Cesena – Padova: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cesena – Padova del 2 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ottava giornata del Girone B di Serie C, calcio d’inizio alle ore 21:00

CESENA – Lunedì 2 novembre, alle ore 21:00 si giocherà Cesena – Padova, match valevole per l’ottava giornata del girone B del campionato di Serie C 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nello scorso turno hanno perso lontano dalle mura amiche contro il Carpi, con il risultato di 2-0. Finora su sette partite disputate hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte, per un totale di dieci punti che valgono il dodicesimo posto in classifica a pari merito con il Legnago. Dall’altra parte la squadra ospite, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia a opera della Fiorentina, venendo sconfitta a Firenze per 2-1. Nello scorso turno di campionato invece ha vinto in casa contro il Südtirol per 2-0. In questa stagione su sette incontri hanno ottenuto quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta, per un totale di quattordici punti che valgono la testa della classifica insieme proprio alla squadra del Trentino-Alto Adige.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI CESENA – Oltre a Capellini e Longo, il Cesena dovrà fare a meno di mister Viali per almeno dieci giorni essendo risultato positivo al Covid, per fortuna da asintomatico. A dirigere la squadra sarà il suo secondo, Filippo Medri. Questi dovrebbe schierare un 4-3-3 con Nardi in porta, centrali Gonnelli e Ricci e terzini Ciofi e Favale, in mediana Ardizzone, Petermann e Collocolo, mentre in avanti Koffi e Russini sulle ali e Bortolussi punta centrale.

QUI PADOVA – Rispetto alla partita di Coppa Italia, Mandorlini dovrebbe abbandonare il modulo ad albero di natale rispolverando il 4-3-3. Kresic e Paponi sono tornati disponibili, ma dovrebbero partire dalla panchina. Dovrebbe scendere in campo Vannucchi tra i pali, in difesa Andelkovic e Gasbarro centrali con Germano e Curcio terzini, a centrocampo Della Latta, Ronaldo e Hraiech, in avanti spazio al tridente Jelenic, Nicastro e Bifulco.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Cesena – Padova del 2 novembre 2020, valido per l’ottava giornata del girone B di serie C, verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma Eleven Sport. Visti gli attacchi informatici subiti dalla piattaforma nelle scorse settimane le partite saranno rese disponibili anche sul profilo Facebook di Eleven Sport.

Le probabili formazioni delle due squadre

Cesena (4-3-3): Nardi; Ciofi, Gonnelli, Ricci, Favale; Ardizzone, Petermann, Collocolo; Koffi, Bortolussi, Russini. Allenatore: Medri.

Padova (4-3-3): Vannucchi; Germano, Andelkovic, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Ronaldo, Hraiech; Jelenic, Nicastro, Bifulco. Allenatore: Mandorlini.

STADIO: Dino Manuzzi