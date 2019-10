Cesena – Sambenedettese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cesena – Sambenedettese del 13 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la nona giornata del Girone B di Serie C, calcio d’inizio alle ore 15

CESENA – Domenica 13 ottobre alle ore 15 si giocherà Cesena – Sambendettese, incontro valevole per la nona giornata del campionato di Serie C Girone B. Da una parte c’è la squadra emiliana che viene dalla sconfitta esterna col Vicenza, subita in rimonta, ed in classifica occupa la decima posizione con 10 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione marchigiana che viene dal grande successo casalingo contro il Piacenza ed in classifica occupa la quinta posizione con 15 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 13 ottobre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CESENA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-3 con Agliardi in porta, pacchetto difensivo composto da Ciofi, Brignani e Sabato. A centrocampo Franco e Valencia in cabina di regia con Butic e Giraudo sulle corsie laterali mentre davanti spazio al tridente composto da Borrello, Sarao e Zecca.

QUI SAMBENEDETTESE – Gli ospiti dovrebbero scendere sul rettangolo di gioco col 4-3-3 con Santurro tra i pali, reparto arretrato formato da Rapisarda e Gemignani sulle fasce laterali mentre nel mezzo Miceli e Di Pasquale. A centrocampo Angiulli in cabina di regia con Bove e Bondi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Volpicelli, Cernigoi e Di Massimo.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Cesena – Sambenedettese, valevole per la nona giornata del campionato di Serie C Girone B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Eleven Sports.

Le probabili formazioni di Cesena – Sambendettese

CESENA (3-4-3): Agliardi; Ciofi, Brignani, Sabato; Butic Franco, Valencia, Giraudo; Borrello, Sarao, Zecca. Allenatore: Modesto

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Santurro; Rapisarda, Miceli, Di Pasquale, Gemignani; Bove, Angiulli, Bondi, Volpicelli, Cernigoi, Di Massimo. Allenatore: Montero

STADIO: Orogel Stadium