Chelsea – Bayern Monaco: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Chelsea – Bayern Monaco del 25 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per gli ottavi di finale di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

LONDRA – Martedì 25 febbraio alle ore 21 andrà in scena Chelsea – Bayern Monaco, incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Da una parte c’è la squadra londinese che è reduce dalla preziosa vittoria casalinga contro il Tottenham ed in classifica occupa la quarta posizione con 44 punti. Dall’altra parte c’è la formazione tedesca che viene dall’altrettanto prezioso successo contro il Paderborn ed in classifica occupano il primo posto con un punto di vantaggio sul Lipsia.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CHELSEA-BAYERN MONACO IN DIRETTA Martedì 25 febbraio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CHELSEA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Kepa tra i pali, pacchetto arretrato formato da Azpilicueta, Christensen e Rudiger. A centrocampo Jorginho e Kovacic in cabina di regia con Emerson Palmieri e Marcos Alonso sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Mount e Barkley a supporto dell’unica punta Abraham.

QUI BAYERN MONACO – Modulo speculare per la formazione bavarese con Neuer in porta, reparto difensivo formato da Kimmich, Lucas Hernandez e Alaba. A centrocampo Tolisso e Thiago Alcantara nel mezzo mentre sulle fasce laterali spazio a Davies e Odriozola. Davanti spazio al tandem formato da Muller e Coutinho alle spalle del terminale offensivo Lewandowski.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Chelsea – Bayern Monaco, valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Chelsea – Bayern Monaco

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Emerson Palmieri, Jorginho, Kovavic, Marcos Alonso, Mount, Barkley, Abraham. Allenatore: Lampard

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Kimmich, Lucas Hernandez, Alba, Odriozola, Tolisso, Thiago Alcantara, Davies, Muller, Coutinho, Lewandowski. Allenatore: Flick

STADIO: Stamford Bridge