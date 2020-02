Napoli – Barcellona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Barcellona del 25 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

NAPOLI – Luci e grande attesa al San Paolo. Martedì 25 febbraio alle ore 21 andrà in scena Napoli – Barcellona, incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che, in campionato, sono reduci dalla vittoria esterna col Brescia ed in classifica occupano la sesta posizione, in coabitazione col Milan, con 36 punti. Dall’altra parte ci sono i catalani che vengono dalla schiacciante vittoria casalinga contro l’Eibar, con annessa quaterna di Messi, ed in classifica occupano il primo posto con due punti di vantaggio sul Real Madrid. Notte indimenticabile per il San Paolo che sarà vestito a festa, quasi sessantamila spettatori con il tutto esaurito.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Martedì 25 febbraio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Gattuso dovrebbe optare per il 4-3-3 classico con Ospina in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Maksimovic con quest’ultimo in vantaggio su Koulibaly. A centrocampo Demme in cabina di regia con Zielinski e Fabia Ruiz mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo formato da Insigne, Milik e Callejon.

QUI BARCELLONA – Modulo speculare per i catalani che dovrebbero scendere in campo con Ter Stegen tra i pali, reparto arretrato formato da Semedo e Firpo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Lenglet e Piquè. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con Arthur e De Jong mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Griezmann, Messi ed uno tra Ansu Fati e Vidal.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Barcellona, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e su Mediaset a Canale 5.

Le probabili formazioni di Napoli – Barcellona

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Zielinski, Demme, Fabian Ruiz, Insigne, Milik, Callejon. Allenatore: Gattuso

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Piquè, Firpo, De Jong, Sergio Busquets, Arthur, Ansu Fati, Griezmann, Messi. Allenatore: Setien

STADIO: San Paolo