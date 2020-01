Diretta Chelsea – Burnley: risultato in tempo reale, tabellino

Chelsea – Burnley dell’11 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiduesima giornata della Premier League, calcio d’inizio alle ore 16

LONDRA – Alle ore 16 in campo Chelsea e Burnley per la ventiduesima giornata della Premier League la squadra di casa ho tenuto solo due successi nelle ultime sei gare di campionato. Dall’altra parte il Burnley ha collezionato 9 sconfitte nelle 13 partite di campionato 3 consecutive. In classifica la squadra di casa è attualmente in quarta posizione con 36 punti di contro gli ospiti sono in quindicesima a pari merito con il Brighton a 24. per quanto riguarda le formazioni 433 Minister Lampard con tridente formato da Hudson-Odoi Abraham e William; dall’altra parte non più prudente 4-4-1-1 con Hendrick alle spalle di Wood unica punta. Di seguito il tabellino dell’incontro con le statistiche della partita in diretta.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CHELSEA: Abraham T., Arrizabalaga K., Azpilicueta C., Barkley R., Christensen A., Hudson-Odoi C., James R., Jorginho, Mount M., Rudiger A., Willian. A disposizione: Batshuayi M., Caballero W., Kovacic M., Emerson, Pedro, Tomori F., Zouma K., Alonso M., Loftus-Cheek R., Pulisic C., van Ginkel M., Lampard F.

BURNLEY: Cork J., Hendrick J., Lennon A., Lowton M., McNeil D., Mee B., Pope N., Tarkowski J., Taylor C., Westwood A., Wood Ch.. A disposizione: Bardsley P., Gibson B., Hart J., Koiki A., Long K., Pieters E., Vydra M., Barnes A., Gudmundsson J., Rodriguez J., Dyche S.





Reti: al 27' pt Jorginho (Chelsea), al 38' pt Abraham T. (Chelsea).



Ammonizioni: al ' pt McNeil D. (Burnley).



Probabili formazioni:

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; James, Rudiger, Zouma, Azpilicueta; Kanté, Kovacic; William, Mount, Pulisic; Abraham.

Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Wood, Barnes.