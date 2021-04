Chelsea – Porto: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Chelsea – Porto del 13 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il ritorno dei quarti di Champions League

SIVIGLIA – Martedì 13 aprile alle ore 21 andrà in scena Chelsea – Porto, incontro valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Si parte dal 2-0 dell’andata in favore della squadra londinese che ha ipotecato il passaggio alle semifinali. Da una parte, dunque, c’è la squadra di Tuchel che, in Premier League, viene dall’ottimo successo esterno contro il Crystal Palace ed in classifica occupa la quarta posizione con 54 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Sergio Conceicao che, in campionato, è reduce dalla vittoria esterna contro il Tondela ed in classifica occupa la seconda posizione con 60 punti. La vincente di questo confronto se la vedrà in semifinale contro una tra Real Madrid e Liverpool. La sfida, che si giocherà nuovamente al Sanchez Pizjuan, verrà diretta dall’arbitro francese Clément Turpin mentre i suoi assistenti saranno Nicolas Danos e Cyril Gringore. Il quarto uomo sarà Frank Schneider mentre al VAR ci saranno François Letexier e Jérôme Brisard.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Martedì 13 aprile alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI CHELSEA – Tuchel dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Mendy tra i pali, pacchetto difensivo composto da Azpilicueta, Christensen e Rudiger. A centrocampo Jorginho e Kovacic in cabina di regia con James e Chilwell sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Mount e Havertz alle spalle di Werner.

QUI PORTO – Sergio Conceicao dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-2 con Marchesin in porta, reparto difensivo formato da Manafa e Zaidu Sanusi sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Mbemba e Pepe. A centrocampo Sergio Oliveira e Otavio in cabina di regia con Uribe e Corona sulle fasce laterali mentre davanti spazio al tandem offensivo composto da Taremi e Marega.

Le probabili formazioni di Chelsea – Porto

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacić, Chilwell; Mount, Havertz; Werner. Allenatore: Tuchel

PORTO (4-4-2): Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu Sanusi; Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio, Corona; Taremi, Marega. Allenatore: Sergio Conceicao

STADIO: Sanchez Pizjuan

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Chelsea – Porto, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). Sarà possibile vedere Chelsea Porto anche in diretta streaming attraverso la piattaforma Sky Go: la partita può essere seguita sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer e notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale del servizio. L’alternativa è costituita da NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Champions League a chi acquista il pacchetto Sport.