La partita Chievo – Empoli del 4 agosto 2020 in diretta: toscani eliminati al termine di una gara molto combattuta con ben tre errori dal dischetto, i gialloblù affronteranno lo Spezia in semifinale playoff

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: CHIEVO-EMPOLI 1-1 2° TEMPO SUPPLEMENTARE 18' è finita! Il ChievoVerona con l'1-1 conquista la semifinale playoff. Empoli fuori dagli spareggi per la Serie A. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live della serie cadetta 18' Brignoli calcia verso l'area la punizione ma la difesa riesce ad allontanare 18' fermato in offside Garritano 16' fallo a Moreo sulla trequarti d'attacco, lungo lancio per Romagnoli che non riesce a metterla di testa a centroarea. Rimessa dal fondo per Semper 15' 3 minuti di recupero 15' punizione troppo forte di Henderson dai 30 metri ma nessuno riesce ad arrivare sulla sfera 12' doppio cambio per il Chievo: dentro Cavar per Vignato e Karamoko per Segre 10' cross di Pinna nuovamente per La Mantia che nel secondo palo non riesce a far sponda e il suo colpo di testa termina sul fondo 9' fallo di Pinna, può rifiatare il Chievo, dalla disanza Dickmann ma palla che sorvola di molto la traversa 8' cross di Pinna, spizza di testa La Mantia ma palla che arriva docile tra le braccia di Semper 7' ultimi minuti infuocati, all'Empoli basta un gol per approdare nelle semifinali ora 6' sponda di Moreo per Mancuso che in area non riesce a impensierire Semper 5' TUTINO!!! PAREGGIO DELL'EMPOLI: sull'angolo arriva un tocco di Henderson che gli fa sponda e tocco sporco che sfredda il portiere 5' Mancuso palla in area per Tutino che non ci arriva ma la difesa svirgola la palla regalando un angolo al via il secondo tempo supplementare in campo Tutino per Bandinelli la novità a inizio di questo supplementare 1° TEMPO SUPPLEMENTARE 17' si chiude il primo tempo supplementare con un contropiede del Chievo a due con Segre e Ceter che avevano conquistato un corner ma non c'è stato il temp per batterlo 14' 2 minuti di recupero 13' calcia La Mantia alto! Ennesimo errore sul dischetto con palla che sfiora la traversa senza che il portiere abbiamo toccato il pallone! 13' l'arbitro assegna il rigore! Si tratta del terzo del match. Sul dischetto ci va La Mantia 11' conclusione di Mancuso murata da Dickmann che nel secondo tentativo in area si vede il pallone carambolare sul braccio! L'arbitro attende la decisione del VAR, l'arbitro va a rivedere la dinamica dell'azione 11' entra Moreo per Ciciretti 10' tentativo di Di Noia, palla larga 9' match point per Vignato in area dopo una bella giocata, diagonale a tu per tu con Brignoli che salva di piedi! 8' GARRITANOO!!!! VANTAGGIO DEL CHIEVO!!! Forte cross rasoterra di Rigione, non ci arriva sul primo palo Brignoli e da dietro irrompe il giocatore clivense freddo a depositare da due passi 7' cross in area di Segre da buona posizione verso Di Noia, ci mette una pezza Romagnoli in angolo 5' azione di sfondamento per Ceter che protesta e prende anche il giallo 3' fallo in attacco di La Mantia in ritardo su Rigione 2' cross basso di Bandinelli per il colpo di testa in tuffo sul primo palo di Mancuso, palla a lato! si riparte! SECODO TEMPO 95' si chiudono i tempi regolamentari sullo 0-0 di partenza. Si va ai supplementari! 95' lungo lancio di Romagnoli per Mancuso che non riesce ad agganciare 93' prova a chiudere in avanti la squadra ospite. Cross di Fiamozzi per il colpo di testa sul secondo palo di La Mantia e palla alta 92' punizione dalla sinistra insidiosa in area del Chievo ma nessuna maglia è pronta a colpire sotto misura! 91' in campo Ceter per Djorjevic 90' 5 minuti di recupero 90' fischiato fallo in attacco all'Empoli, al rinvio Semper 88' parte Ciciretti e para Semper! Ottimo intervento del portiere sulla conclusione rasoterra e angolata sulla sua sinistra. Si resta sullo 0-0 87' rigore per l'Empoli! Intervento in area di Zuelli su Mancuso, un colpo sul ginocchio 86' scambio in area tra Henderson e Ciciretti ma la difesa si chiude quindi angol per l'Empoli 84' conclusione di Garritano dal limite ma sfera deviata da Djordjevic che termina sul fondo 83' scambio tra Zuelli e Dickmann che non si chiude, la palla inizia a scottare in questo finale 83' chiusura difensiva dell'Empoli che fa però fatica a ripartire 81' in campo Zuelli per Esposito 78' Fase decisiva della gara con il Chievo che adesso copre ogni spazio mentre l'Empoli non disdegna i tempi supplementari. Vedremo cosa succederà. 75' Poco fa primo cambio nel Chievo con Di Noia al posto di Obi. 73' Toscani che stanno prendendo in mano il pallino del gioco in questa fase mentre il Chievo sta rifiatando dopo un secondo tempo giocato a ritmi importanti. 71' Meno di venti più recupero alla conclusione dell'incontro, prova a reagire la squadra toscana che per venti minuti ha subito gli attacchi dei veneti. 69' E' un triplo cambio di Marino che manda in campo Pinna, Mancuso e Frattesi al posto di Antonelli, Bajrami e Ricci. Non ha ancora effettuato cambi Aglietti. 67' Cambi che, al momento, sono stati congelati perché ci sono dei problemi per Antonelli. Vedremo cosa deciderà Marino. 65' Sta preparando un doppio cambio Marino, tra poco faranno il loro ingresso in campo Frattesi e Mancuso per vivacizzare la manovra. 64' Chievo ad un passo dal vantaggio con Vignato che lascia partire un siluro dai 25 metri ma Brignoli riesce a deviare quel tanto che basta. 63' Decisamente meglio la squadra di Aglietti che, nonostante il penalty fallito, sta chiudendo l'Empoli nella sua metà campo. In difficoltà i toscani, Marino sta pensando a qualche cambio. 61' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara, si resta sul risultato di 0-0 ma, poco fa, i padroni di casa hanno dilapidato il vantaggio sbagliato un rigore con Djordjevic. 59' Momento chiave della partita con i padroni di casa che continuano ad attaccare per non subire il contraccolpo psicologico, si difende l'Empoli. 57' PARA BRIGNOLI! SBAGLIA DJORJDEVIC! SI RESTA SULLO 0-0 AL BENTEGODI! 56' CALCIO DI RIGORE PER IL CHIEVO! 55' Check del VAR per un possibile tocco di mano nell'area di rigore dell'Empoli. Ci sono gli estremi per il calcio di rigore del Chievo. 54' Non c'è un attimo di respiro in questa ripresa, canovaccio tattico molto simile ai primi minuti della prima frazione. Si stanno allungando le due squadre. 52' Reagisce la squadra padrona di casa con Vignato che, dal limite, libera il destro a giro ma la sua conclusione viene bloccata senza affanni da Brignoli. 51' Ritmi molto alti in questo primo scorcio di secondo tempo con gli ospiti che fanno la partita a caccia del gol del vantaggio mentre i padroni di casa aspettano. 49' Empoli ad un passo dal vantaggio con Bandinelli che, al termine di una grande azione corale, incrocia col mancino ma la sua conclusione si perde a lato di nulla. 47' Non ci sono stati cambi nell'intervallo da parte dei due allenatori, in campo gli stessi ventidue protagonisti della prima frazione di gioco. 46' Ricomincia il secondo tempo di Chievo-Empoli. PRIMO TEMPO 47' Fine primo tempo. 45' Un minuto di recupero. 44' Torna ad attaccare anche il Chievo che si affida ad una conclusione da fuori di Esposito ma la sfera termina distante dai pali difesi da Brignoli. 42' Cartellino giallo per Henderson, primo ammonito della gara. 41' Ancora Empoli con La Mantia che arma il mancino da fuori di Ciciretti ma la conclusione dell'ex Ascoli viene bloccata da Semper. 40' Quarta occasione per la compagine toscana con Henderson che lascia partire un gran destro da fuori ma Semper ci mette una pezza deviando in corner. 38' Domani si giocherà la seconda sfida del primo turno tra Cittadella e Frosinone, la vincente se la vedrà contro il Pordenone nella seconda semifinale. 36' Partita molto tattica ora con il Chievo che sta lasciando il pallino del gioco in mano all'Empoli ma entrambe le squadre stanno sbagliando tanto. 34' Si sta giocando pochissimo in questi ultimi minuti. Le due squadre hanno speso tantissimo fino a questo momento ed ora non sembrano reggere fisicamente. 32' Qualche interruzione di troppo in questa fase, gioco che ristagna nella zona nevralgica del campo. 30' Prima mezz'ora di gioco che è andata in archivio, sempre 0-0 tra Chievo e Empoli. Ritmi un po' più bassi ma il match resta godibile. 28' In caso di parità ai tempi regolamentari si andrà ai supplementari. Se questa dovesse persistere anche alla fine dei 120' sarebbe il Chievo a passare il turno. 26' Ancora Chievo pericoloso con Vignato che, dal vetice sinistro dell'area di rigore, rientra sul destro e calcia ma l'estremo difensore ospite blocca in qualche modo. 24' Si fa vedere anche la squadra di Aglietti con un secondo colpo di testa di Djordjevic ma l'attaccante del Chievo non inquadra lo specchio. 22' Decisamente meglio la squadra di Marino in questo primo tempo, l'Empoli è già andato tre volte vicino al vantaggio mentre Brignoli non ha ancora compiuto parate. 20' Terza occasione importante per la squadra di Marino con Bandinelli che raccoglie un pallone vagante al limite e calcia ma Semper alza in corner. 18' Su capovolgimento di fronte si fa vedere anche il Chievo con Dickmann che mette al centro per il colpo di testa di Djordjevic ma l'ex Lazio spara alto. 17' Occasione colossale per gli ospiti con La Mantia che fa da sponda a Ricci ma il centrocampista dell'Empoli spara clamorosamente addosso a Semper. 16' Si stanno alzando i ritmi del match, fa più fresco a Verona rispetto all'ultimo match giocato dai padroni di casa contro il Pescara. 14' Chievo che mantiene più il possesso palla cercando di controllare l'andamento del match ma le fiammate dei toscani sono sempre pericolose. 12' Empoli ad un passo dal vantaggio con Fiamozzi che entra in area di gran carriera e calcia ma Semper respinge in qualche modo la conclusione. 10' Primi dieci minuti di gioco che sono andati in archivio, ricordiamo che la vincente di questo confronto giocherà la semifinale contro lo Spezia. 8' Si fa vedere il Chievo con Leverbe che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, stacca più in alto di tutti ma il suo colpo di testa si perde alto sopra la traversa. 7' Stenta a decollare il ritmo della gara, ora sono i padroni di casa che mantengono il possesso del pallone ma non ha fretta la squadra di Aglietti. 5' Padroni di casa che, in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare, hanno due risultati su tre a disposizione mentre i toscani sono obbligati a vincere. 3' Ritmi bassi in questo avvio di gara, le due squadre si stanno studiando in questi primi minuti di gioco. Empoli in possesso palla mentre il Chievo aspetta. 1' PARTITI! E' cominciata Chievo-Empoli! 20.57 I giocatori di Chievo ed Empoli fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco si comincia! 20.47 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.30 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 20.20 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Chievo tridente offensivo composto da Garritano, Djordjevic e Vignato mentre nell'Empoli spazio al trio d'attacco formato da Ciciretti, La Mantia e Bajrami. 19.50 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Chievo-Empoli, incontro valevole per il primo turno preliminare dei play-off di Serie B.

La presentazione del match

VERONA – Questa sera, martedì 4 agosto, alle ore 21 andrà in scena Chievo – Empoli, match valevole per il primo turno preliminare dei play-off di Serie B. Da una parte ci sono i padroni di casa che hanno chiuso la stagione al sesto posto grazie al successo casalingo contro il Pescara. Dall’altra parte, invece, ci sono i toscani che hanno centrato l’accesso agli spareggi vincendo a Livorno nell’ultimo turno. La vincente di questo confronto se la vedrà contro lo Spezia in semifinale. Dirigerà l’incontro il signor Ghersini della sezione di Genova.

QUI CHIEVO – Aglietti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Semper in porta, pacchetto difensivo formato da Dickmann e Renzetti sulle corsie esterne mentre nel mezzo Rigione e Leverbe. A centrocampo Obi in cabina di regia con Segre e Garritano mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Ceter, Djordjevic e Vignato.

QUI EMPOLI – La formazione toscana dovrebbe rispondere con un modulo speculare: Brignoli tra i pali, pacchetto arretrato formato da Fiamozzi e Antonelli sulle corsie esterne mentre nel mezzo Romagnoli e Sierralta. A centrocampo Henderson in cabina di regia con Zurkowski e Bandinelli mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Ciciretti, Mancuso e Bajrami.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Chievo – Empoli, valevole per il primo turno preliminare dei play-off di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile vedere Chievo-Empoli in diretta streaming su DAZN: occorrerà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento tramite il portale di DAZN, dove poter poi godersi la partita. In alternativa, la si potrà guardare scaricando l’app su smart TV, smartphone, tablet, PS4 o XBox.

Le probabili formazioni di Chievo – Empoli

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti, Segre, Obi, Garritano, Ceter, Djordjevic, Vignato. Allenatore: Aglietti

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Sierralta, Antonelli, Zurkowski, Henderson, Bandinelli, Ciciretti, Mancuso, Bajrami. Allenatore: Marino

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi