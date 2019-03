Chievo – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Chievo – Milan: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventisettesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

VERONA – Sabato 9 marzo alle ore 20.30 si giocherà Chievo – Milan, incontro valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione veneta che viene dalla brutta sconfitta in casa del Torino ed in classifica occupa sempre l’ultima posizione con 10 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine rossonera che sta vivendo un ottimo momento di forma: nell’ultimo turno successo casalingo contro il Sassuolo per la squadra di Gattuso che in classifica occupa la terza posizione con 49 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 9 marzo alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CHIEVO – La formazione veneta dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Sorrentino in porta, pacchetto difensivo composto da Depaoli e Jaroszynski sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bani e Barba al centro. A centrocampo Dioussè in cabina di regia con Leris ed Hetemaj mezze ali mentre davanti Giaccherini alle spalle del tandem offensivo composto da Djordjevic e Stepinski.

QUI MILAN – La formazione rossonera dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Calabaria e Laxalt sulle corsie esterne mentre nel mezzo Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Bakayoko in cabina di regia con Kessié e Paquetà mezze ali mentre davanti tridente composto da Suso, Piatek e Calhanoglu.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Chievo – Milan, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in esclusiva da DAZN su tutti i dispositivi muniti di connessione ad internet e tramite l’app di DAZN.

Le probabili formazioni di Chievo – Milan

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Djordjevic, Stepinski. Allenatore: Di Carlo

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi