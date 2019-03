Serie A, Chievo – Milan 1-2: il tabellino del match

Il tabellino del match Chievo Verona – Milan 1-2 il risultato finale, decisivi Biglia ed il solito Piatek.

VERONA – Termina con il risultato di 1-2 il match tra Chievo e Milan valevole per la 27esima giornata di Serie A. Decidono Biglia su calcio di punizione ed il solito Piatek, che sigla il suo sesto gol in campionato con la maglia rossonera, l’ottavo considerando anche la Coppa Italia, e raggiunge Quagliarella e Ronaldo in cima alla classifica marcatori. Il Milan si porta così a +4 sull’Inter, impegnata domani pomeriggio con la SPAL.

Il tabellino del match

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani (42′ st Pucciarelli), Andreolli, Barba; Leris, Diousse (31′ st Kiyine), Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini (31′ st Djordjevic). A disposizione: Caprile, Jaroszynski, Rossettini, Cesar, Frey, Barruchaga, Kiyine, Djordjevic, Grubac, Piazon, Pucciarelli, Vignato. Allenatore: Di Carlo

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti (18′ st Calabria), Musacchio, Romagoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Paquetá (8′ st Calhanoglu); Suso (38′ st Borini), Piatek, Castillejo. A disposizione: A.Donnarumma, Reina, Strinic, Calabria, Abate, Caldara, Bakayoko, Bertolacci, Montolivo, Borini, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Reti: 31′ pt Biglia, 11′ st Piatek (M); 41′ pt Hetemaj (C)

Ammonizioni: Conti (M); Giaccherini, Sorrentino, Hetemaj (C)

Espulsioni: –

Recupero: 1′ pt, 5′ st.