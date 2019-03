Punti importanti in palio al Franchi per il posticipo ma anche al Ferraris nella sfida Sampdoria – Atalanta. Il ricco programma si è aperto nella notte con la Superliga argentina

Domenica 10 marzo 2019 ricca di incontri soprattutto in Europa con Serie A e B in primo piano. In particolare da seguire le sfide tra Sampdoria e Atalanta delle 15 e il posticipo delle 20.30 tra Fiorentina e Lazio. Ricordiamo che gli incontri di Serie A come il posticipo serale tra Salernitana e Crotone si potranno seguire anche con il supporto della nostra webcronaca. Prima di leggere il quadro completo con tutti i risultati aggiornati in tempo reale andiamo a vedere le partite che si sono già disputate. Partiamo dalla Superliga argentina con il 3-0 del Boca Junior sul San Lorenzo. Di misura invece il successo sempre casalingo dello Wuhan Zall sul Neijing Renhe (1-0) per la Super League cinese mentre nella MLS in USA vincono tra le mura amiche Real Salt Lake e Seattle Sounders oltre al Minnesota vittorioso in trasferta.

