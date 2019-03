Sampdoria – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sampdoria – Atalanta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

GENOVA – Domenica 10 marzo alle ore 15 andrà in scena Sampdoria – Atalanta, incontro valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Match che si preannuncia spettacolare viste le caratteristiche e il gioco delle due squadre. Da una parte c’è la formazione ligure che viene dal prezioso successo esterno con la SPAL ed in classifica occupa la nona posizione con 39 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra orobica che è tornata alla vittoria battendo la Fiorentina ed in classifica occupa il sesto posto, insieme a Torino e Lazio, con 41 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 10 marzo

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Giampaolo dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Murru sulle corsie esterne mentre nel mezzo Andersen e Colley. A centrocampo Ekdal in cabina di regia con Praet e Linetty mezze ali mentre davanti Saponara alle spalle del tandem offensivo composto da Quagliarella e Gabbiadini.

QUI ATALANTA – La squadra nerazzurra dovrebbe rispondere col 3-4-2-1 con Berisha tra i pali, pacchetto difensivo composto da Djimsiti, Palomino e Mancini. A centrocampo Freuler e De Roon in cabina di regia con Hateboer e Castagne sulle corsie esterne mentre davanti Gomez ed Ilicic alle spalle di Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sampdoria – Atalanta, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Atalanta

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Giampaolo

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Djimsiti, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gasperini

STADIO: Luigi Ferraris