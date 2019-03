Frosinone – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Frosinone – Torino: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

FROSINONE – Domenica 10 marzo alle ore 15 andrà in scena Frosinone – Torino, sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione padrona di casa che è reduce dal pareggio col Genoa ed in classifica occupa la penultima posizione con 17 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione Granata che sogna in grande: nell’ultimo turno, infatti, la squadra di Mazzarri ha battuto il Chievo ed in classifica occupa il sesto posto, insieme a Lazio ed Atalanta, con 41 punti.

Domenica 10 marzo alle ore 14.15 le formazioni ufficiali

La presentazione del match

QUI FROSINONE – La compagine ciociara dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Sportiello in porta, pacchetto difensivo composto da Goldaniga, Salamon e Capuano. A centrocampo Viviani in cabina di regia con Chibsah e Valzania mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Zampano e Molinaro. In attacco tandem offensivo composto da Ciano e Pinamonti.

QUI TORINO – La squadra Granata dovrebbe rispondere con un modulo speculare: Sirigu in porta, reparto difensivo composto da Izzo, N’Koulou e Djjdji. A centrocampo Rincon in cabina di regia con Meité e Baselli mezze ali mentre sulle corsie estere spazio a De Silvestri e Ansaldi. In attacco tandem offensivo composto da Iago Falque e Belotti.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Frosinone – Torino, valido per la 27.ma giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Sky su Sky Sport sul canale 253. Inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la sfida sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Le probabili formazioni di Frosinone – Torino

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Valzania, Molinaro; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Baroni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri

STADIO: Benito Stirpe