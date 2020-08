Diretta Chievo – Spezia: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Chievo – Spezia dell’8 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per il secondo turno dei play-off di Serie B

VERONA – Nella serata di sabato 8 luglio, alle ore 21:00 avrà luogo la gara Chievo – Spezia, sfida utile per il secondo turno dei play-off di Serie B. Da una parte, i padroni di casa che, nel torneo cadetto, sono arrivati sesti vincendo l’ultima partita disputata in casa contro il Pescara con il risultato di 1-0. La squadra ospite, a differenza degli avversari, ha chiuso il campionato in terza posizione e, nell’ultima sfida giocata lontano dalle mura di casa contro la Salernitana aveva raccolto il bottino pieno vincendo per 1-2.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Sabato 8 agosto alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca diretta della partita.

Le probabili formazioni delle due squadre

L’undici veneto ha avuto accesso a questo turno eliminatorio, in virtù del miglior piazzamento, dopo aver ottenuto un pari al Bentegodi con l’Empoli con il risultato di 1-1. Lo Spezia, invece, è alla prima gara in questi play-off.

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nella serata di sabato 08 agosto, alle ore 21:00, per il secondo turno dei play-off di Serie B. Due moduli diversi, quelli proposti, che mostrano comunque una grande propensione ad offendere e potrebbero regalare un incontro entusiasmante. Nelle ultime uscite la squadra clivense ha mostrato una buona forma. Sono dieci i punti raccolti dal Chievo nelle ultime cinque uscite stagionali. L’altra compagine ligure, al contrario, ha ottenuto solo otto punti nello stesso numero di partite e vive un periodo discreto.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Chievo dovrebbe proporre il duo composto da Vignato e Djordjevic in attacco. Segre troverà spazio al centro del campo. Lo Spezia del tecnico Italiano, al contrario degli avversari, potrebbe schierare il trio formato da Mastinu, Gyasi e Nzola sul fronte offensivo. Infine, Mora dovrebbe partire al centro della linea mediana.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Di Noia, Rigione, Renzetti; Zuelli, Karamoko, Segre; Esposito; Vignato, Djordjevic. Allenatore: Aglietti.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Marchizza; Bartolomei, Mora, Acampora; Mastinu, Gyasi, Nzola. Allenatore: Italiano.

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforma DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso l’uso di pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00, per un incontro decisivo.