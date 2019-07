Copa America, Cile – Perù 0-3: il tabellino del match

Il tabellino del match Cile – Perù 0-3 il risultato finale, la ‘Blanquirroja’ torna in finale dopo 44 anni!

PORTO ALEGRE – Sarà Brasile – Perù la finale della Copa America 2019! La Blanquirroja del Tigre Gareca schianta con un netto 0-3 i campioni in carica del Cile nel “Clásico del Pacífico” e torna in una finale del torneo continentale, la terza della sua storia, dopo ben 44 anni dall’ultima volta. A decidere il match sono i gol di Flores, Yotun, arrivati nella prima frazione di gioco, e quello dell’immortale Paolo Guerrero, che chiude definitivamente i conti nei minuti di recupero dopo un paio di miracoli del portiere peruviano Pedro Gallese, abile a parare anche il calcio di rigore di Edu Vargas al 95esimo. Una debacle tanto pesante quanto inaspettata per la Roja, che abbandona così la Copa America dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni.

Il tabellino del match

CILE (4-3-3): Arias; Isla, Medel, Maripán (44′ st Castillo), Beausejour; Aránguiz, Pulgar, Vidal; Fuenzalida (1′ st Sagal), Vargas, Sanchez. CT: Reinaldo Rueda.

PERU’ (4-2-3-1): Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotún; Cueva (35′ st Ballón), Carrillo (26′ st Polo), Guerrero; Flores (5′ st Gonzáles). CT: Ricardo Gareca.

Reti: 21′ pt Flores, 38′ pt Yotún, 45’+1′ st Guerrero (P)

Ammonizioni: Advíncula (P); Pulgar, Sagal (C).

Espulsioni: –

Note: Gallese (P) para un calcio di rigore a Edu Vargas (C) al 45’+5′ st.

Recupero: 3′ pt, 5′ st.

Arbitro: Wilmar Roldan (Colombia)

Stadio: Arena do Gremio, Porto Alegre