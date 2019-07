Le più grandi squadre del vecchio Continente si stanno rinforzando per essere protagoniste in Champions League e nei rispettivi campionati nazionali.

MADRID – Il mercato è appena cominciato ma nei prossimi 50 giorni tante squadre cambieranno pelle per affrontare al meglio la stagione che verrà. In Europa la grande protagonista, fino a questo momento, è il Real Madrid con un cambiamento netto nel parco attaccanti grazie agli acquisti di Hazard e Jovic. Rivoluzione, invece, dall’altra parte della Capitale spagnola con l’Atletico che ha salutato Godin, Griezmann e Rodri per far spazio a Joao Felix, Filipe ed Herrera. Sogna in grande anche il Barcellona che, dopo l’acquisto di De Jong, è ad un passo dalla chiusura per Antoine Griezmann e sogna il ritorno di Neymar.

Tutto tace in Inghilterra (ancora per poco) visto che gli unici due movimenti significativi sono arrivati da Manchester: i Citizens hanno ufficializzato l’acquisto di Rodri mentre i Red Devils hanno rinforzato il pacchetto difensivo con l’acquisto di Bissaka. Oggi le grandi squadre europee giocherebbero così.

Le probabili formazioni delle grandi squadre europee

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Mendy; D.Silva, RODRI, De Bruyne; B.Silva, Aguero, Sterling. All: Guardiola (confermato).

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijks, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Sané. All: Klopp (confermato).

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; WAN-BISSAKA, Smalling, Jones, Youbg; Pogba, Matic; Lingard, Mata, Martial; Rashford. All: Solskjaer (confermato).

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Sokratis, Mustafi, Kolasinac; Xhaka, Torreira; Maitland-Niles, Mkhitaryan, Aubameyang; Lacazette. All: Emery (confermato).

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Dier, NDOMBELE; Alli, Eriksen, Son; Kane. All: Pochettino (confermato).

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso; Kanté, Jorginho (Barkley); PULISIC, Loftus-Cheek, Willian; Giroud. All: Lampard (nuovo)

BARCELLONA (4-3-3): Ter-Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, DE JONG; Dembelé, Suarez, Messi. All: Valverde (confermato).

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; HAZARD, Benzema, Asensio. All: Zidane (confermato).

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, FELIPE, Savic; Saul, HERRERA, Koke, Lemar; JOAO FELIX, Morata. All: Simeone (confermato).

VALENCIA (4-4-2): CILLESSEN; Piccini, Diakhaby, Gabriel Paulista, Gayà; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Gameiro, Santi Mina. All: Marcelino (confermato).

PARIS SAINT-GERMAIN (4-4-2): Areola; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Di Maria, Verratti, Paredes, Neymar; Cavani, Mbappé. All: Tuchel (confermato).

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; PAVARD, Sule, HERNANDEZ, Alaba; Javi Martinez, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski. All: Kovac (confermato).

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, HUMMELS, Akanji, Guerreiro; Witsel, Dahoud; Sancho, HAZARD, BRANDT; Reus. All: Favre (confermato).

AJAX (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, MARIN; Ziyech, Van de Beek, Neres; Tadic. All: Ten Hag (confermato).