Liga 2019/2020, sorteggiato il calendario: primo Clasico il 27 ottobre

Sorteggiato il calendario della Liga 2019/2020, tutti a caccia del Barcellona: il primo Clasico si giocherà il 27 ottobre, ritorno il 1 marzo.

MADRID – E’ stato sorteggiato poco fa il calendario della Liga 2019/2020. Tutti a caccia del Barcellona visto che la compagine catalana ha trionfato nelle ultime due edizioni e in quattro delle ultime cinque. La nuova stagione prenderà il via il 18 agosto con i campioni in carica che giocheranno sul campo del Bilbao mentre il Real Madrid farà visita al Celta Vigo. La nuova stagione dell‘Atletico Madrid comincerà al Metropolitano contro il Getafe mentre il Siviglia sarà ospite dell’Espanyol.

Il Clasico d’andata tra Barcellona e Real Madrid si giocherà il 27 ottobre (al Camp Nou) mentre il ritorno andrà in scena il 1 marzo al Bernabeu. Il derby andaluso tra Betis e Siviglia il 10 novembre ed il 15 marzo mentre quello catalano tra Espanyol e Barcellona si giocherà il 5 gennaio e il 10 maggio. La stracittadina di Madrid, invece, si giocherà il 29 settembre e il 2 febbraio con l’andata al Metropolitano ed il ritorno al Bernabeu. Di seguito vi mostriamo la prima giornata della Liga 2019/2020:

Liga 2019/2020, sorteggiato il calendario: la prima giornata

Celta Vigo – Real Madrid

Mallorca – Eibar

Atletico Madrid – Getafe

Espanyol – Siviglia

Alaves – Levante

Valencia – Real Sociedad

Betis – Valladolid

Leganes – Osasuna

Athletic Bilbao – Barcellona

Villarreal – Granada