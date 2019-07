Secco 3-0 contro il Cile nella seconda semifinale della competizione. Nella notte si è giocato anche nella MLS in USA, proseguono le Universiadi

Giovedì 4 luglio con la Copa America in primo piano. Nella seconda semifinale della competizione il Perù ha superato nella notte per 3-0 il Cile, staccando così il biglietto per la finale del 7 luglio (ore 22 italiane) contro il Brasile. Gara decisa nel primo tempo dalle reti di Flores e Yotun mentre allo scadere Guerrero mette la ciliegina sulla gustosa torta peruviana. Si è giocato anche nella MSL in USA dove vincono il New York City, il Philadelphia Union, Chicago Fire, Minnesota, Los Angeles FC, Houston Dynamo e Real Salt Lake. I dettagli nel riepilogo qui di seguito con i risultati in tempo reale delle partite che si dovranno ancora disputare come ad esempio i preliminari di Europa League o le Univesiadi donne con l’Italia impegnata questa sera con l’USA.

