Cittadella – Frosinone: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cittadella – Frosinone del 22 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quattordicesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 19:00

PORDENONE – Martedì 22 dicembre, alle ore 19:00 si giocherà Cittadella – Frosinone, match valevole per la quattordicesima giornata di Serie B 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nella partita precedente hanno battuto la Reggina lontano dalle mura amiche per 1-3. In questa prima parte della stagione su dodici incontri hanno ottenuto sette vittorie, due pareggi e tre sconfitte, per un totale di ventitré punti che valgono il quarto posto in classifica insieme alla SPAL. Dall’altra parte la squadra ospite, che nel turno precedente ha pareggiato in casa con la Salernitana per 0-0. Finora su tredici partite giocate hanno ottenuto sette vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, per un totale di ventiquattro punti che valgono il terzo posto in classifica.

La presentazione del match

QUI CITTADELLA – Per l’incontro con il Frosinone Venturato dovrebbe schierare un 4-3-1-2 con Kastrati tra i pali, in difesa Adorni e Camigliano con terzini Perticone e Donnarumma, in cabina di regia Branca affiancato da Proia e Gargiulo come mezz’ali, in attacco Vita sulla trequarti dietro alla coppia Tsadjout e Tavernelli.

QUI FROSINONE – Per la trasferta di Cittadella Nesta dovrebbe optare per un 3-5-2 con Barti in porta, linea di difesa a tre con Salvi, Szyminski e Curado, in mediana Carraro con Beghetto e Rohden interni, sulle corsie laterali Zampano e Maiello, in attacco spazio a Ciano e Parzyszek.

Le probabili formazioni delle due squadre

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Perticone, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Proia, Branca, Gargiulo; Vita; Tsadjouot, Tavernelli. Allenatore: Venturato.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Salvi, Szyminski, Curado; Zampano, Beghetto, Carraro, Rohden, Maiello; Ciano, Parzyszek. Allenatore: Nesta.

STADIO: Piercesare Tombolato

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Cittadella – Frosinone del 22 dicembre 2020, valido per la quattordicesima giornata di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.