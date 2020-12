Cosenza – Venezia: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cosenza – Venezia del 22 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quattordicesima giornata di Serie B

COSENZA – Mercoledì sera, 22 dicembre, alle ore 19.00 si giocherà Cosenza – Venezia, incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Da una parte c’è la formazione calabrese che arriva alla sfida dopo aver perso di misura con la Cremonese nella giornata di sabato, mentre dall’altra troviamo i lagunari che, sempre nella giornata di sabato, hanno pareggiato 0-0 nello scontro diretto con la SPAL. Al momento i rossoblu occupano la quindicesima posizione con 12 punti, mentre il Venezia staziona a sole quattro lunghezze dalla vetta con 22 punti all’attivo. L’incontro si svolgerà allo stadio San Vito di Cosenza.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

COSENZA CALCIO:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Occhiuzzi.



UNIONE VENEZIA:. A disposizione:. Allenatore: Paolo Zanetti.



Reti: al ' pt . Roberto Occhiuzzi.Paolo Zanetti.al ' pt .

La presentazione del match

QUI COSENZA – Il Cosenza per ritrovare i tre punti si affiderà al suo classico 3-4-1-2 con Falcone in porta, in difesa Legittimo, Idda, e Tiritiello. I quattro a centrocampo saranno Bittante, Sciaudone, Petrucci e Vera. Alle spalle di Gliozzi e Sueva agirà Baez.

QUI VENEZIA – Zanetti è alla ricerca del quinto risultato utile nelle ultime sette partite e per questo si affiderà al solito 4-3-1-2. In porta ci sarà Lezzerini, mentre in difesa andranno Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni e Felicioli. I tre sulla mediana saranno Fiordalino, Taugourdeau e Maleh. Sulla trequarti, alle sapelle di Forte e Di Mariano ci sarà Aramu.

Le probabili formazioni di Cosenza – Venezia

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Legittimo, Idda, Tiritiello; Bittante, Sciaudone, Petrucci, Vera; Baez, Gliozzi, Sueva. Allenatore: Occhiuzzi.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioli; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Forte, Di Mariano. Allenatore: Zanetti

STADIO: San Vito di Cosenza

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cosenza – Venezia del 22 dicembre 2020, valido per la quattordicesima giornata di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.