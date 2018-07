Clamoroso in Serie B: il Bari chiede di essere riammesso

L’annuncio ufficiale è arrivato dal parte del Collegio di Garanzia dello Sport, situazione mai vista in precedenza.

BARI – La lunga e buia estate della Serie B sembra non finire mai. Nella giornata di ieri, oltre al ricorso dell’Avellino al CONI, anche il Bari avrebbe chiesto la riammissione nel campionato cadetto nonostante il fallimento avvenuto una settimana fa. Lo riferisce il Collegio di Garanzia dello Sport attraverso una nota che riportiamo integralmente. Di seguito anche il comunicato della compagine pugliese.

Il comunicato del Collegio di Garanzia dello Sport

“Il Collegio di Garanzia dello Sport comunica di aver ricevuto un ricorso da parte della società F.C. Bari 1908 S.p.A. contro la Figc avverso il provvedimento del Commissario Straordinario, con il quale lo stesso Commissario, tenuto conto dell’inosservanza di numerosi adempimenti all’uopo prescritti da parte del Bari, ha preso atto della non concessione della Licenza Nazionale 2018-2019 in favore del Bari e della conseguente non ammissione della società al Campionato di Serie B”.

Il comunicato ufficiale del Bari

“Si precisa anche che la società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia di emettere un provvedimento per la temporanea inibitoria dello svincolo dei tesserati; di concedere al F.C. Bari un termine non inferiore a tre giorni lavorativi per consentire alla società di provvedere alla regolarizzazione di tutti gli adempimenti necessari per il rilascio della Licenza Nazionale e per l’ammissione al Campionato di Serie B, autorizzando sin d’ora l’eventuale ammissione del club in sovrannumero”