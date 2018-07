Liga Santander 2018/2019 – Sorteggiato il calendario

E’ stato sorteggiato, pochi minuti fa, il calendario del prossimo campionato spagnolo, Barcellona-Real Madrid in programma il 26 ottobre.

BARCELLONA – Tra meno di un mese comincerà anche la Liga e, pochi minuti fa, è stato sorteggiato il calendario della prossima stagione. Tutti a caccia del Barcellona che trionfato nella scorsa stagione mentre il Real Madrid, dopo nove anni, comincerà la stagione senza Cristiano Ronaldo, sbarcato a Torino due settimane fa. Più galvanizzato che mai l‘Atletico Madrid, reduce dal successo in Europa League, mentre Valencia e Siviglia sono pronte a fare la voce grossa per la lotta Champions, oltre a Betis, Villarreal e Athletic Bilbao. Questa la prima giornata del prossimo campionato spagnolo con Valencia-Atletico Madrid match clou.

Liga Santander 2018/2019 – 1 Giornata

Athletic Club vs CD Leganés

Real Betis Balompié vs Levante UD

RC Celta de Vigo vs RCD Espanyol de Barcelona

SD Eibar vs SD Huesca

Girona FC vs Real Valladolid CF

Real Vallecano de Madrid vs Sevilla FC

FC Barcelona vs Deportivo Alavés

Valencia CF vs Club Atlético de Madrid

Real Madrid CF vs Getafe CF

Villarreal CF vs Real Sociedad de Fútbol

Il match clou tra Barcellona e Real Madrid andrà in scena alla decima giornata con l’andata che si giocherà in Catalogna il 26 ottobre mentre il ritorno, in quel di Madrid, si giocherà il 3 marzo. Il derby tra Real Madrid e Atletico andrà in scena alla settima giornata con l’incontro d’andata che si giocherà in casa dei campioni d’Europa in carica il 30 settembre mentre il ritorno, in programma al Metropolitano, si giocherà il 10 febbraio. Immediato, invece, il derby di Siviglia che si giocherà alla terza giornata, il 2 settembre, con il Betis che giocherà in casa mentre il ritorno, in programma il 14 aprile, si giocherà in casa del Siviglia.