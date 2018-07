Colombia – Inghilterra: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Colombia – Inghilterra: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per l’ultimo ottavo di finale, fischio d’inizio alle ore 20

MOSCA – Martedì 3 luglio alle ore 20 andrà in scena Colombia – Inghilterra, incontro valido per l’ultimo ottavo di finale del Mondiale di Russia 2018. Da una parte ci sono i sudamericani che hanno chiuso in prima posizione il Gruppo H: sconfitta all’esordio col Giappone e successi contro Polonia e Senegal per i Cafeteros. Dall’altra parte, invece, ci sono gli inglesi che non hanno avuto tanti problemi a qualificarsi nel Gruppo G: successo nel finale contro la Tunisia, abbuffata di gol contro Panama e sconfitta abbastanza sospetta contro il Belgio per la compagine di Southgate. La vincente di questo incontro, infine, troverà ai quarti di finale una tra Svezia e Svizzera.

QUI COLOMBIA – Un solo grande dubbio per Pekermann e riguarda James Rodriguez visto che l’ex giocatore del Real Madrid è uscito anzitempo nella sfida col Senegal. La Colombia dovrebbe schierarsi col 4-2-3-1 con Ospina in porta, pacchetto arretrato composto da Arias e Mojica sulle fasce mentre nel mezzo Davinson Sanchez e Mina. A centrocampo Uribe e Sanchez in cabina di regia mentre davanti Cuadrado, Quintero ed uno tra Muriel ed James a supporto di Falcao.

QUI INGHILTERRA – Nessun dubbio di formazione per Southgate che dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-3 con Pickford in porta, pacchetto difensivo composto da Walker, Stones e Maguire. A centrocampo Henderson ed Alli in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Young e Trippier. In attacco tridente composto da Lingard, Kane e Sterling.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Colombia – Inghilterra sarà visibile in diretta esclusiva e in chiaro su Canale 5. Sarà inoltre possibile seguire la sfida in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

Le probabili formazioni

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, Sanchez, Mina, Mojica; Uribe, Sanchez; Cuadrado, Quintero, Muriel; Falcao. Allenatore: Pekerman

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard , Kane, Sterling. Allenatore: Southgate

STADIO: Spartak Stadium